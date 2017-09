Ученые разработали формулу для оценки последствий курения Опубликовано: Курение повышает риск заболевания раком легких — это общеизвестный факт, который более не нуждается в доказательствах. Однако в какой степени стаж курения влияет на степень этого риска? Теперь курильщики, равно как и те, кто бросил эту вредную привычку, но курил ранее, смогут самостоятельно рассчитать риск возникновения у них рака легких, используя формулу, разработанную учеными “New York Memorial Sloan-Kettering Cancer Center”.

Результаты расчета по опубликованной в “Journal of the National Cancer” формуле, выведенной на основе статистического изучения случаев заболевания раком легких, показали широкий разброс показателей риска этой болезни в зависимости от стажа курения. Так, 51−летняя женщина, с 14 лет курившая по 1 пачке сигарет в день, но 9 лет назад бросившая курить, заболеет раком легких в течение 10 следующих лет лишь в 1 случае из 100. В тоже время 68 летний мужчина, выкуривающий по две пачки сигарет в день и начавший курить с 18 лет, заболеет раком до своего 78−летия в 1 из 7 случаев. Если же он сейчас бросит курить, то заболеет уже в 1 из 9 случаев.

Представленная формула не универсальна. Ее могут применять для расчета только люди старше за 50 лет со стажем курения не менее 25 лет, ежедневно выкуривающие не меньше половины пачки сигарет в день. Данные ограничения связаны с контингентом больных, которых изучали исследователи medicus.ru