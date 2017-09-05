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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Токи борются с депрессией
    Опубликовано: 2017-09-05 11:44:16

    Психиатры из Университета Монаш в Мельбурне продемонстрировали эффективность транскраниальной магнитной стимуляции при тяжелых депрессиях, не поддающихся лекарственному лечению. При этой стимуляции с помощью мощных источников магнитного поля в головном мозге создаются электрические токи (на снимке: области мозга, изменяющиеся при депрессии).

    При этом источники поля располагаются, естественно, снаружи. Медики сравнивали высоко- и низкочастотную стимуляцию и плацебо-стимуляцию, при которой все выглядело «по-настоящему», но аппарат оставался выключенным. В двух первых группах уже через две недели наблюдалось значительное улучшение, средний балл по шкале депрессии снижался на 48%, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Важно отметить, что транскраниальная магнитная стимуляция имеет мало общего с магнитотерапией, использующейся физиотерапевтами. По силе физического воздействия она близка к электросудорожной терапии, но в отличие от последней не требует наркоза (поскольку почти безболезненна) и не нарушает память. Именно в качестве альтернативы электросудорожной терапии медики и предлагают рассматривать этот метод. Единственный его недостаток в том, что больные шизофренией, страдающие депрессией, часто боятся подобных аппаратов, считая, что с их помощью у них крадут мысли или зомбируют.

    medicus.ru

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