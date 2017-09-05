При астме страдает не только тело

В исследовании, опубликованном в ноябрьском номере Archives of General Psychiatry за 2003 г. рассказывается о том, что наблюдаются тесные ассоциации между астмой и широким спектром психических расстройств.

Пациенты, страдающие астмой, в 2,6 раза чаще испытывают беспокойство, более чем 4,6 раза чаще подвержены фобиям и приступам паники. Относительный риск маниакально-депрессивных расстройств у астматиков повышен в 5,6 раза.



Автор статьи доктор Renee D. Goodwin из Колумбийского университета считает, что у астмы и душевных расстройств вероятно имеются общие корни, которые требуют разработки принципиально новых подходов к лечению этих заболеваний.

medicus.ru