  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • При астме страдает не только тело
    Опубликовано: 2017-09-05 11:24:21

    В исследовании, опубликованном в ноябрьском номере Archives of General Psychiatry за 2003 г. рассказывается о том, что наблюдаются тесные ассоциации между астмой и широким спектром психических расстройств.

     Пациенты, страдающие астмой, в 2,6 раза чаще испытывают беспокойство, более чем 4,6 раза чаще подвержены фобиям и приступам паники. Относительный риск маниакально-депрессивных расстройств у астматиков повышен в 5,6 раза.

    Автор статьи доктор Renee D. Goodwin из Колумбийского университета считает, что у астмы и душевных расстройств вероятно имеются общие корни, которые требуют разработки принципиально новых подходов к лечению этих заболеваний.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.