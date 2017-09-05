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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Рейтинг поддержки Макрона снизился до 30% - опрос
    Опубликовано: 2017-09-05 15:30:50

    Социологические исследования демонстрируют снижение рейтинга президента Франции уже два месяца подряд.

    Результаты нового соцопроса, проведенного YouGov France, показали продолжающееся снижение популярности президента Франции Эмманюэля Макрона. Согласно данным исследования, деятельность главы государства одобряют лишь 30% французских избирателей, сообщает Agence France-Presse.

    Агентство отмечает, что в конце июня 2017 года рейтинг одобрения Макрона составлял 43%, а в начале августа - 36%.

    Чуть большим уровнем поддержки может похвастаться премьер-министр Франции Эдуар Филипп, чей рейтинг снизился лишь на пять пунктов - до 32%.

    Опрос был проведен 28-29 августа 2017 года среди 1003 французов организацией YouGov France для HuffPost и CNEWS.

    В августе 2017 года результаты опроса Ifop показали снижение рейтинга поддержки Макрона на 14%.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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