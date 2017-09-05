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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • 6 сентября ЕС продлит санкции за агрессию России против Украины
    Опубликовано: 2017-09-05 15:00:49

    Визовые запреты и замораживание активов будут продлены на шесть месяцев.

    6 сентября послы стран Европейского Союза примут решение о продлении санкций против физических лиц и компаний, которые угрожают суверенитету Украины. Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

    "Послы ЕС в среду должны продлить визовые запреты и замораживание активов на 6 месяцев для лиц и компаний, которые угрожают суверенитету Украины", - написал Йозвяк.

    В начале августа ЕС расширил санкции против Российской Федерации из-за скандала с поставками турбин немецкого концерна Siemens в аннексированный Крым. Таким образом, в санкционном списке ЕС на этот момент - 153 человек и 40 организаций, в отношении которых применяются заморозка активов и запрет на въезд в страны блока. Срок действия санкций истекает 15 сентября.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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