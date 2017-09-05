6 сентября ЕС продлит санкции за агрессию России против Украины

Визовые запреты и замораживание активов будут продлены на шесть месяцев.

6 сентября послы стран Европейского Союза примут решение о продлении санкций против физических лиц и компаний, которые угрожают суверенитету Украины. Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС в среду должны продлить визовые запреты и замораживание активов на 6 месяцев для лиц и компаний, которые угрожают суверенитету Украины", - написал Йозвяк.

В начале августа ЕС расширил санкции против Российской Федерации из-за скандала с поставками турбин немецкого концерна Siemens в аннексированный Крым. Таким образом, в санкционном списке ЕС на этот момент - 153 человек и 40 организаций, в отношении которых применяются заморозка активов и запрет на въезд в страны блока. Срок действия санкций истекает 15 сентября.

ЛIГАБiзнесIнформ

