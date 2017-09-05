Структура отделения послеродовых заболеваний

Отделение послеродовых заболеваний должно находиться на первом этаже и иметь автономный вход и выход на случай особого обсервационного режима. В обсервационном отделении должен быть родовой блок на случай родов у необследованных, инфицированных рожениц, в случае длительного безводного периода, антенатальной гибели плода или при позднем выкидыше.

Оснащение родильной палаты должно быть таким же, как в палате интенсивной терапии. Необходимы палаты-изоляторы для беременных с проявлением острой респираторной инфекции. В остальном структура отделения послеродовых заболеваний аналогична структуре послеродового отделения. Однако палаты должны быть боксированными, одноместными, с собственным санитарным блоком. Санитарный режим отделения должен быть более строгим. Запрещается вход в отделение и выход из отделения персонала и пациентов без особых показаний. После посещения обсервационного отделения дежурный врач, совершавший обход, или акушерка, переводившая родильницу, должны сменить медицинский халат.







Виды послеродовых инфекций. Послеродовыми инфекционными заболеваниями называют заболевания, при которых инфекционный процесс начинается и распространяется прежде всего в половых органах. В послеродовом периоде бывают и так называемые интеркуррентные инфекции, такие как грипп,ангина и пр.







По классификации А. В. Бартельса и С. В. Сазонова различают 4 этапа распространения патологического процесса в половых органах:



Первый этап — инфекция ограничена областью родовой раны (послеродовый эндометрит, послеродовая язва, как иногда называют нагноение раны промежности или шейки).







Второй этап — инфекция распространяется за пределы послеродовой раны, но ограничена областью малого таза (метрит, параметрит и др.). Авторы этой классификации относят к этому же этапу и развитие тромбофлебитов, хотя только воспалительными причинами эти заболевания не объяснить.







Третий этап — генерализованная инфекция (послеродовый перитонит, септический шок).







Четвертый этап — септикопиемия, инфекционное поражение отдаленных органов.



Существуют и другие классификации послеродовых заболеваний по локализации и тяжести процесса.



health.sumy.ua