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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Huawei представил процессор для смартфонов с искусственным интеллектом
    Опубликовано: 2017-09-05 13:00:15

    В компании утверждают, что новый процессор способен выполнять вычислительные задачи гораздо быстрее, затрачивая меньше энергии.
     
    Китайская компания Huawei представила процессор Kirin 970 с внедренным в него искусственным интеллектом. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

    Процессор — одна из первых разработок компании в сфере технологий искусственного интеллекта. В компании считают, что благодаря этой разработке откроются новые возможности для пользователей. "Искусственный интеллект обладает огромными возможностями распознавания команд, что позволяет точно их воспринимать и быстро выполнять", — отмечается в сообщении Huawei.

    Как отмечают в компании, новая вычислительная архитектура процессора обеспечивает до 25 раз лучшую производительность, при этом его эффективность увеличилась в 50 раз. "Проще говоря, чипсет Kirin 970 может выполнять одни и те же вычислительные задачи быстрее, затрачивая меньше энергии", — отмечают в компании.

    Huawei открыл чипсет для разработчиков и партнеров, "которые могут найти новые решения для применения возможностей устройства".

    Инф. delo.ua

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