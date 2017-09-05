Huawei представил процессор для смартфонов с искусственным интеллектом

В компании утверждают, что новый процессор способен выполнять вычислительные задачи гораздо быстрее, затрачивая меньше энергии.



Китайская компания Huawei представила процессор Kirin 970 с внедренным в него искусственным интеллектом. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Процессор — одна из первых разработок компании в сфере технологий искусственного интеллекта. В компании считают, что благодаря этой разработке откроются новые возможности для пользователей. "Искусственный интеллект обладает огромными возможностями распознавания команд, что позволяет точно их воспринимать и быстро выполнять", — отмечается в сообщении Huawei.

Как отмечают в компании, новая вычислительная архитектура процессора обеспечивает до 25 раз лучшую производительность, при этом его эффективность увеличилась в 50 раз. "Проще говоря, чипсет Kirin 970 может выполнять одни и те же вычислительные задачи быстрее, затрачивая меньше энергии", — отмечают в компании.

Huawei открыл чипсет для разработчиков и партнеров, "которые могут найти новые решения для применения возможностей устройства".

Инф. delo.ua