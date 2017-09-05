Зачем проводить энергетическую сертификацию домов

При желании украинцы могут получить сертификаты энергоэффективности своего дома. Это повлияет на цену здания — чем меньше оно потребляет энергии, тем дешевле в нем жить и дороже можно продать.

Недавно принятый Закон Украины "Об энергетической эффективности зданий" вводит в украинские реалии понятие "энергетическая сертификация зданий".

Такой сертификат в обязательном порядке будут получать практически все государственные объекты (строящиеся, реконструируемые и капитально ремонтируемые), здания отапливаемой площадью более 250 кв. м, а также объекты, на термомодернизацию которых государство дает деньги.

Но более важно, что по инициативе владельцев можно проводить добровольную сертификацию многоквартирных жилых домов.

Почему государство поддерживает этот процесс

Сертификация определяет реальное энергопотребление, учитывая буквально все:

климатические условия;

функциональное назначение;

архитектурно-планировочные и конструктивные решения;

состояние ограждающих конструкций, оборудования и инженерных систем и др.

Полученные по обследуемому дому результаты сопоставляются с нормативами.

По итогам энергетической сертификации зданию на 10 лет присваивается класс энергоэффективности.

Напоминает термин с этикетки на бытовой технике, не так ли? Дома также получают один из семи классов энергоэффективности — от А до G. Самый высокий — А. Как правило, такая техника и дома потребляют меньше половины энергии, считающейся нормативом для данного вида оборудования или здания. Минимально допустимый уровень — класс С, который соответствует нормативным показателям.

А вот владельцам техники и домов классов D, E, F и G следует задуматься: их энергопотребление выше нормативного.

Но узнать всю правду о здании гораздо сложнее, чем купить правильный чайник. Его показатели зависят от назначения (жилой дом, общественное здание по направлениям — учебные, спортивные, торговые, лечебные и т. п.), этажности и даже климатической зоны (в Украине, например, их две).

Способы определить энергопотребление

Определить энергопотребление здания можно двумя путями:

расчетный;

по фактическому энергопотреблению (по данным приборов учета).

Расчетный метод используется для новостроек, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий на основании проектной документации.

Для существующих зданий больше подходит анализ данных по счетчикам. Хотя, и для них можно рассчитать энергопотребление: если сохранилась первичная проектная документация и проведен анализ состояния ограждающих конструкций и внутридомовых инженерных систем.

Отмечу, что оба способа — неидеальные. Например, при определении фактического энергопотребления только по приборам учета, можно получить заниженные показатели. Если здание постоянно недополучало тепловую энергию (банальный "недотоп"), то его энергопотребление в соответствии с данными приборов учета будет занижено.

Сертификат энергоэффективности, выданный на основании таких данных, будет с ошибками.

Как рассчитывают класс энергоэффективности

Этот процесс ведут профессиональные энергоаудиторы, которые сопоставляют данные энергопотребления с нормативами тепловых затрат жилых и гражданских зданий (в соответствии с ДБН В.2.6-31.2006 "Тепловая изоляция зданий").

Возьмем для примера 9-этажный жилой дом, расположенный в I климатической зоне. Согласно нормативам он должен потреблять 55 кВт•ч тепла на 1 кв. м отапливаемой площади.

Если он примерно столько и потребляет, то его класс энергоэффективности — С. Если потребляет вполовину меньше — то это уже класс А. Если потребление превышает нормативы, то класс энергоэффективности хуже.

Важно: сегодня украинские нормативы установлены на уровне европейских 30-40 кВт•ч на 1 кв. м. А вот фактическое энергопотребление большинства существующих жилых домов — гораздо выше, на уровне 150-250 кВт•ч на 1 кв. м.

Сертификация на 10 лет

По итогам процедуры дом получает энергетический сертификат сроком действия 10 лет.

Кроме фиксации текущего состояния дома, сертификат содержит рекомендации по повышению энергоэффективности здания с технико-экономическими обоснованиями необходимых мероприятий.

Энергетические сертификаты будут доступными для собственников зданий, вывешиваться на видных местах, таких как фасады сертифицированных зданий.

Кроме того, Госэнергоэффективности должно создать базу всех выданных сертификатов, чтобы систематизировать данные об энергетической эффективности зданий в Украине и вести мониторинг этой сферы.

База данных будет в открытом доступе, чтобы любой гражданин мог с ней ознакомиться.

Такая практика давно используется в большинстве зарубежных стран, ведь информация значительно влияет на определение реальной стоимости недвижимости. Чем выше класс энергоэффективности здания, тем выше его стоимость, так как эксплуатационные расходы на содержание будут меньше. Поэтому открытая база энергоэффективности очень важна для любых операций с недвижимостью (продажа, аренда и т. п.).

Как энергосертификацию зданий сделать реальной

Закон о энергосертификации зданий официально начнет действовать с середины 2018 года. До этого момента нужно подготовить нормативно-правовую базу, решить целый ряд организационных вопросов. Начать следует с усовершенствования нормативной базы по энергоэффективности зданий, пересмотра ряда ДБН, откорректировать нормативы минимальных тепловых затрат жилых и гражданских зданий, определить форму сертификата энергетической эффективности здания.

Проводить сертификацию зданий будут независимые энергоаудиторы. Закон требует от них соответствующего образования и опыта.

Энергоаудитор должен подтвердить свою квалификацию аттестатом. Получать его можно будет в специальных аттестационных комиссиях, на базе профильных высших учебных заведений или при саморегулируемых организациях в сфере энергетической эффективности.

Определен порядок работы аттестационных комиссий, а также порядок прохождения аттестации энергоаудиторов. Срок действия квалификационного аттестата — 5 лет.

Госкэнергоэффективности должно вести и обновлять базу данных аттестованных энергоаудиторов. Таким образом, на сайте агентства можно будет найти специалиста в любом регионе страны.

В Украине нужно сертифицировать практически весь существующий жилой фонд и общественные здания. А от качества энергоаудита зависит решение самой серьезной проблемы Украины — обеспечение энергетической независимости и энергетической безопасности страны.

Андрей Берестян

Инф. delo.ua