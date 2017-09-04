Беременность и заболевания сердечно-сосудистой системы Опубликовано: Даже при нормально протекающей беременности происходят существенные изменения в системе кровообращения: увеличивается объем циркулирующей крови (ОЦК), учащается сердцебиение, наблюдаются тенденция к гипотонии в первом триместре и гипертензии в последнем триместре, венозный застой в нижней половине туловища и нижних конечностях.



У женщины с сердечно-сосудистой патологией вышеперечисленные изменения могут быть и до беременности, возможно, что она как-то приспособилась к патологическим изменениям, которые в условиях стабильности относительно компенсированы. Однако беременность приносит чрезмерную нагрузку и постоянные изменения, которые наступают довольно быстрыми темпами. В таких условиях дополнительная нагрузка может привести к декомпенсации сердечной деятельности и нарушению кровообращения.







В I триместре эти изменения могут быть еще мало выражены, поэтому в этот период многие беременные с сердечно-сосудистыми заболеваниями не очень серьезно относятся к предложенной госпитализации, лечению и отказываются от прерывания беременности.



Беременность противопоказана в случае следующих заболеваний сердечно-сосудистой системы: гипертоническая болезнь 2Б и 3-й стадии, декомпенсированные и субкомпенсированные пороки сердца, ревматизм в активной фазе, недостаточность кровообращения.







Некоторые женщины скрывают заболевания сердца, опасаясь, что им будет предложено прерывание беременности, или не подозревают о наличии заболевания, но имеют определенные жалобы.



Заподозрить осложнения со стороны сердечно-сосудистой патологии можно по симптомам: нарушения частоты и ритма сердечных сокращений, одышка, отеки, цианоз, боли в сердце, гипертензия, шумы в сердце.



При подозрении на сердечно-сосудистое заболевание необходимо сообщить об этом врачу-акушеру и в дальнейшем наблюдать женщину под руководством врача. Помимо обычных обследований, назначается консультация специалиста (кардиолог, ревматолог), проводится ЭКГ, биохимические обследования. Рациональнее всего провести плановую госпитализацию на специализированное отделение (отделение патологии беременности специализированного родильного дома либо акушерское отделение многопрофильной больницы), где после обследования совместно с женщиной будет обсуждаться дальнейший план ведения беременности: прерывание беременности по медицинским показаниям либо дальнейшее наблюдение специалистами и лечение.







Во II и особенно в III триместре беременности вероятность осложнений увеличивается, поэтому проводится профилактическая дородовая госпитализация в специализированный родильный дом. Во время беременности часто возникают такие осложнения, как невынашивание, плацентарная недостаточность, поздний гестоз, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, гипотрофия и гипоксия плода.







В родах осложнения еще более вероятны в связи с эмоциональным напряжением, физической работой, выработкой сокращающих средств и болевыми ощущениями. В послеродовом периоде резкое изменение гемодинамики может вызвать декомпенсацию сердечной деятельности. Выбор метода родоразрешения делается врачом-акушером совместно с кардиологами и согласовывается с женщиной. У женщин из группы высокого риска проводится досрочное родоразрешение, предпочтение отдается оперативному. При родоразрешении через естественные родовые пути проводится хорошее обезболивание, постоянный контроль за гемодинамикой, вводятся средства для коррекции нарушений гемодинамики. Рекомендуется укорочение второго периода родов, а при выраженных осложнениях исключение потуг при помощи акушерских щипцов. В послеродовом периоде при тяжелой патологии лактация противопоказана, высок процент осложнений (сердечная недостаточность, тромбоэмболия).







Количество осложнений меньше, если у женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями беременность планируется и разрешается только после консультаций со специалистами. Консультирование по поводу методов контрацепции у таких больных должен проводить врач. Им категорически противопоказаны комбинированные оральные контрацептивы. При тяжелых видах сердечной патологии рекомендуется проведение стерилизации.







При активной фазе ревматизма и частых обострениях беременность абсолютно противопоказана. Беременность особенно опасна на фоне сформировавшихся пороках сердечных клапанов и нарушениях кровообращения и свертываемости. Во время беременности у женщины с ревматизмом в анамнезе проводятся те же предосторожности, что и при пороках сердца. Необходимо чаще проводить термометрию, клинический анализ крови, пробу на С-реактивный белок. С профилактической целью во время беременности проводится антибактериальная терапия, назначаются салицилаты, при высоком риске тромбоэмболических осложнений — гепарин или другие антикоагулянты.







Течение и ведение беременности и родов при оперированном сердце зависит от вида патологии и произведенной операции. В последние годы в связи с развитием кардиохирургии чаще обращаются беременные с искусственными клапанами сердца, кардиостимуляторами и после других видов оперативных вмешательств.







Все эти женщины должны решать вопрос о планировании беременности, а во время беременности наблюдаться в специализированной акушерской клинике. В некоторых случаях беременность категорически противопоказана и необходимо со всей ответственностью помогать врачу убедить в этом и женщину, и ее родственников health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

