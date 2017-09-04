Что нужно знать о бактериальном вагинозе Опубликовано: Бактериальный вагиноз (БВ) - это полимикробный невоспалительный вагинальный синдром, возникающий из-за резкого дисбаланса микрофлоры влагалища, вызванного замещением доминирующих микроорганизмов рода Lactobacillus ассоциацией различных бактерий. К настоящему времени достаточно хорошо изучен характер нарушений микрофлоры влагалища при бактериальном вагинозе и спектр микроорганизмов, участвующих в развитии этого заболевания. Очень важно представлять, что бактериальный вагиноз — это изменения не только в качественном, но и в количественном соотношении вагинальной микрофлоры, которая характеризуется резким снижением или отсутствием лактобактерий, продуцирующих Н202 с одновременным увеличением колонизации Gardnerella vaginalis, грамотрица-тельных анаэробных бактерий Mobiluncus spp., Prevotella spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Peptostreptococcus spp., а также Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum, появлением грибов рода Candida в невысоком титре.





Анаэробный дисбаланс усугубляют Atopobium vaginae и Leptotrihia spp., с которыми ассоциируют наиболее тяжелые, рецидивирующие формы бактериального вагиноза. В состав огромного количества бактерий патологического влагалищного биотопа входят и факультативно-анаэробные представители кишечной группы (Escherichia coli, Klebsiella pneumonii, Enterococcusfecalis, Enterococcus faecium, Staphylococcus spp., Streptococcus spp. и другие), а также атипичные кокковые формы лактобацилл. На фоне резкого снижения или отсутствия Lactobacillus spp. дисбиоз микробиоты влагалища характеризуется высокой степенью колонизации различных групп бактерий(106-1010КОЕ/мл), создающих щелочную среду влагалища.







Способность лактобактерий образовывать молочную кислоту в процессе деструкции гликогена определяет рН влагалищного содержимого в пределах 3,8-4,5 и препятствует размножению ацидофильных бактерий. Помимо защитной, влагалищная микрофлора выполняет ферментативную, витаминообразующую, иммуностимулирующую функции, в связи с чем ее рассматривают как индикатор состояния влагалища.



Воздействие на организм женщины разнообразных внешних или внутренних факторов приводит не только к снижению колонизационной резистентности во влагалище и появлению транзиторной микрофлоры, но и активному внедрению условно-патогенных микроорганизмов в слизистую влагалища, мочевых путей, цервикальный канал и верхние отделы половой системы. Это происходит особенно легко на фоне угнетения функции лейкоцитов, развивающейся под влиянием специфических ка-таболитов, которые вырабатываются анаэробными бактериями, Gardnerella vaginalis, Mobiluncus, Atopobium vaginae и другими.

health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

