Как правильно очистить организм Опубликовано: Очистка кишечника

9/10 всех болезней зависят от состояния желудочно-кишечного тракта, в частности запоров, на которые у нас, как правило, не обращают никакого внимания.

Для того чтобы дефекация была естественной и регулярной, надо ввести в рацион каши, черный хлеб и другие зерновые, отруби, много сырых овощей. Они вернут вашим кишечным мышцам силу, а слизистой – ферментативно-всасывающую способность.

Принимать слабительные средства при запорах следует только в самом крайнем случае, так как они высушивают слизистую кишки и вызывают возникновение трещин, – лучше применить очищение кишечника при помощи клизмы.

При этом неплохо обратить внимание и на то, что в соответствии с учением Китайской медицины: энергетический канал толстого кишечника наиболее активен с 5 до 7 часов утра, а пассивен с 17 до 19 часов.

Поэтому наилучшим временем очищения толстого кишечника считается время с 5 до 7 утра (на максимуме его активности).

Самым распространенным способом очищения кишечника является выполнение клизм. Клизма в качестве метода очищения кишечника применялась с давних времен, но этот метод не теряет актуальности и сегодня.

Наиболее популярна так называемая очистительная клизма, при которой промываются нижние отделы толстого кишечника.

В официальной медицине достаточно распространенным является мнение, что при использовании клизмы вымывание защитной кишечной слизи способно нарушить нормальную микрофлору кишечника.

Однако, подобное происходит лишь при злоупотреблении данным методом очищения (ведь хорошо известно, что во всем и всегда нужно соблюдать меру: ведь и употребление обычного хлеба может привести к завороту кишок, если сразу съесть всю буханку).

Периодическое же очищение кишечника с помощью клизмы или других методов позволит избавиться от токсинов, угнетающих рост полезной микрофлоры, что часто приводит к возникновению дисбактериоза. medinfo.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

