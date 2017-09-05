Народные методы лечения: гипертония

Перед применением посоветуйтесь с врачом.

1. Пустырник, трава — 3 части; сушеница, трава — 3 части; багульник, трава — 2 части; почечный чай — 1 часть. 1 Полную стол. Ложку сбора заварить 300 гр. Кипятка. Кипятить 5 минут, настоять укутав 4 часа, процедить. Принимать в теплом виде 3 раза в день по 1/2 стакана, за 20 мин. До еды. Применяется при гипертонической болезни 1 и 2 стадии и при симптоматических гипертониях без сердечной недостаточности.

2. Адонис, трава — 1 часть; боярышник, цвет — 2 части; березовые листья — 1 часть; пустырник, трава — 2 части; сушеница, трава — 2 части; хвощ полевой, трава — 1 часть. 2 Столoвые ложки измельченной смеси на 500 гр. Кипятка. Настоять укутав 5-6 часов, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день перед едой в теплом виде. Применяется при гипертонической болезни 1 и 2 стадии и при симптоматических гипертониях, осложненных сердечной недостаточностью 1 и 2 степени в стадии компенсации и субкомпенсации, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

3. Пустырник, трава — 3 части; сушеница, трава — 3 части; багульник, трава — 2 части; хвощ полевой, трава — 1 часть; кора крушины — 1 часть. 2 Столовые ложки измельченой смеси на 500 гр. Крутого кипятка. Кипятить 10 мин. Настоять укутав 30 мин., Процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день после еды. Применяется при гипертонической болезни и ожирении.

4. Адонис, трава — 1 часть; боярышник, плоды — 1 часть; мята перечная, трава — 2 части; пустырник, трава — 3 части; сушеница, трава — 2 части; почечный чай — 1 часть. 2 Столовых ложки измельченной смеси залить 500 гр. Крутого кипятка. Кипятить 10 минут, настоять, укутав 30 минут, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день после еды. Применяется при гипертонической болезни 1 и 2 стадии и при симптоматических гипертониях со стенокардией.

5. Пустырник, трава — 1 часть; сушеница, трава — 1 часть; боярышник, цветы — 1 часть; листья (трава) омелы — 1 часть. 4 Столовых ложки смеси настоять 6 часов в 1 л. Кипятка, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день, через час после еды. Применяется при гипертонической болезни.

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