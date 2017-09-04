Желчекаменная болезнь: лечение народными способами

Перед применением посоветуйтесь с врачом.

1. Свекольный сироп. Взять несколько головок свеклы, очистить, вымыть, порезать и варить их. Варить длительное время пока не загустеет отвар, станет как сироп. Принимать этот отвар по 1/4 стакана 3 раза в день до еды. В народе считается, что от такого сиропа камни в желчном пузыре растворяются постепенно и относительно безболезненно.

2. Рябина красная. От камней в печени и протоках надо есть в течение полутора месяцев лесной, но не садовой рябины. Есть с чем угодно: С хлебом, сахаром, медом и т. Д. В течение дня съедать 2 стакана свежей рябины.

3. Березовый лист. Весенний березовый лист, величиной с копейку, собрать и высушить. 2 Столовые ложки листа на стакан кипятка. Кипятить на малом огне до половины объема. Когда остынет, процедить. Принимать по одной десертной ложке 3 раза в день за час до еды. Курс лечения 3 месяца. Хорошо применять при мелких камнях. Будут боли, схватки, колики, тошнота. Нужно терпеть. Все камни выйдут.

4. 2 Вариант. Столовую ложку (с верхом) сухих березовых листьев на стакан кипятка. Кипятить 20 минут. Настаивать, укутав на 1 час. Процедить. Принимать утром и вечером по стакану настоя за полчаса до еды. Пьют продолжительное время при желчнокаменной болезни.

5. Сок свежего растения лапчатки гусиной смешать с соком зеленого растения ржи. Принимать по 3 столов. Ложки в день до еды, как средство от желчных и печеночных камней.

6. Сок квашеной капусты. Ежедневно принимать сок квашеной капусты по 0,5 — 1 стакану 3 раза в день до еды. Курс лечения 1,5 — 2 месяца.

7. Пропустить через мясорубку один стакан конопляного семени. Смешать с тремя стаканами сырого, непастеризованного молока, уварить до одного стакана. Горячим процедить и пить натощак по одному стакану в день в течение пяти дней. Через десять дней курс повторить. Не есть ничего острого. Возможны приступы от боли в печени, но надо терпеть. Через год курс повторить. В народе считают, что помогает хорошо. Применяется при камнях в печени и почках.

8. Прованское (оливковое) масло. Принимать прованское масло за полчаса до еды. Начинать с половины чайной ложки и дойти постепенно до 1/2 чайного стакана, все время постепенно увеличивая дозу. Лечение обыкновенно длится от двух до трех недель. По народным наблюдениям при таком лечении уменьшается выделение желудочного сока, а это будто бы предохраняет от язв и нарывов в желудке. Это средство изгоняет камни из желчного пузыря и без операции выталкивает их.

9. Редька, мед. Камни в желчных протоках и почках. Редьку натереть, сок отжать, хорошо смешать пополам с медом. Принимать от 1/3-1/2 до 1 стакана в день. До одного стакана доходить постепенно. Предупреждает образование камней в желчных протоках и почках, а также препятствует развитию атеросклероза, болезней печени и водянки. Сборы при желчнокаменной болезни.

10. Сбор № 1: Трава чистотела — 1 часть; цветы ромашки аптечной — 1 часть; листья вахты трехлистной — 1 часть. Все хорошо измельчить и смешать. 1 Столовую ложку сбора на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав на 1 час, процедить. Принимать по 1/2 стакана 2 раза в день, утром и вечером через час после еды.

11. Сбор № 2: Трава хвоща полевого — 10 гр.; Почечный чай — 10 гр.; Трава спорыша — 20 гр.; Трава крапивы двудомной — 10 гр. 2 Столовые ложки заварить 500 гр. Кипятка. Настоять, укутав не менее чем на 5-6 час. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день перед едой в теплом виде.

12. Сбор № 3: Трава чистотела — 10 гр.; Листья мяты перечной — 10 гр.; Трава володушки золотистой — 10 гр. 1 Столовую ложку сбора на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав на 1 час. Принимать по 1 стакану настоя утром и вечером за полчаса до еды.

13. Сбор № 4: Спорыш, трава — 1 часть; рыльца кукурузные — 1 часть; стручки фасоли (карликовых форм) — 1 часть; грыжник гладкий, трава — 1 часть; медвежьи ушки (трава) — 1 часть. 15 Гр. Смеси на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав на 1 час, процедить. Навар выпивают теплым весь в течение дня.

sportzal.com