Мочекаменная болезнь: лечение народными способами

Перед применением посоветуйтесь с врачом.

1. Морковь (семена). Размолоть семена моркови в порошок. Принимать по 1 гр. 3 Раза в день за 30 минут до еды. Гонит камни и песок. 2 Вариант. 1 Столовую ложку семян моркови на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав на 12 часов, процедить. Принимать теплым по 1/2 стакана 5-6 раз в день до еды при почечнокаменной болезни и как ветрогонное, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

2. Петрушка (корни, листья). 1 Чайная ложка мелкопорезанных корней петрушки + 1 чайная ложка порезанных листьев петрушки залить стаканом кипятка. Настоять, укутав на 2-3 часа. Принимать 1 стакан в 2 приема до еды небольшими глотками. Зимой можно пить сушеную петрушку. Заваривать так же.

3. Шиповник (корни). 2 Столовых ложки измельченных корней на 1 стакан воды, кипятить 15-20 минут, настоять, укутав. Когда остынет, процедить. Принимать этот отвар 4 раза в день по 1/2 стакана. Принимают в течение недели и более. Этот отвар растворяет всякие камни в желчном и мочевом пузырях и почечных лоханках, растворяя их на мелкие песчинки. Губительно действует на малярийные паразиты.

4. Вереск (трава). 1 Столовую ложку вереска настаивать ночь в 0,5 литра кипятка, утром процедить. Принимать по 100 гр. 3 Раза в день до еды. Применяется при воспалении мочевого пузыря и мочевых путей, болезнях почек, почечнокаменной болезни, ревматизме, подагре.

5. Выпивая сок одного лимона в смеси с 1/2 стакана горячей воды, несколько раз в день и 1/2 стакана смеси морковного, свекольного и огуречного соков 3-4 раза в день можно добиться изчезновения песка и камней в течение нескольких дней или недель (в зависимости от размера камней).

6. Березовый сок. Весной обязательно пить натощак 3 раза в день до еды по стакану березового сока. Березовый сок гонит камни и песок из почек и мочевого пузыря.

7. Уродан. Аптечный препарат. 1 Чайная ложка на 1/2 стакана воды, 3-4 раза в день до еды. Применяется при подагре, почечных и мочевых камнях, олонилартритах, хронических полиартритах.

8. Спорыш. 3 Чайные ложки свежей травы спорыша настаивать 4 часа в 2 стаканах кипятка, укутав потеплее. Процедить. Принимать по 1/2 стакана 4 раза в день до еды.

9. Чеснок. Перед каждым новолунием взять небольшую горсть очищенного, порезанного чеснока. Залить одним литром водки, настаивать 9 дней на солнце, но не у огня. Как только начнется новолуние, принимать по рюмке чесночной настойки. Принимать 1 раз в день натощак. Перед употреблением разбалтывать. Обычно к новолунию обострятся мочекаменные болезни. Принимать во время всего новолуния. При мочеиспускании всю мочу до конца не выпускать, немного оставлять, чтобы камень непосредственно не прикасался к мочевому пузырю.

10. Сбор № 1. При мочекаменной болезни: Трава полыни обыкновенной (чернобыл) — 10 гр.; Листья толокнянки — 15 гр.; Трава хвоща полевого — 10 гр.; Семена моркови — 15 гр.; Плоды укропа — 10 гр. 12 Гр. Смеси настаивать в протопленной духовке 12 часов в 2 стаканах воды. Кипятить 5 мин., Процедить. Принимать по 1/2 стакана 4 раза в день через час после еды.

11. Сбор № 2. При почечнокаменной болезни: Цветы бессмертника — 15 гр.; Корни ревеня — 10 гр.; Трава тысячелистника — 25 гр. 1 Столовую ложку смеси на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав на один час, процедить. Принимать по 1/2 стакана 2 раза в день за 30 мин. До еды.

12. Сбор № 3. Камни в почках, мочеточниках и мочевом пузыре: Цветы пижмы — 10 гр.; Трава хвоща полевого — 10 гр.; Трава репешка — 20 гр.; Лист брусники — 20 гр.; Корневища аира — 20 гр.; Корневища пырея — 20 гр. 1 Столовую ложку смеси на 1 стакан кипятка. Настаивать, укутав на 1 — 1,5 часа, процедить. Принимать утром во время завтрака и вечером по стакану.

13. Сбор № 4. Камни в почках, мочеточниках и мочевом пузыре: Плоды шиповника — 25 гр.; Корень столетника — 25 гр.; Трава адониса — 25 гр.; Плоды можжевельника — 25 гр. 1 Столовую ложку смеси на 1 стакан кипятка. Настаивать, укутав на 1 час, процедить. Принимать 2 стакана в течение дня.

14. Сбор № 5. Камни в почках, мочеточниках и мочевом пузыре: Трава дрока — 15 гр.; Плоды можжевельника — 15 гр.; Лист брусники — 15 гр.; Трава спорыша — 15 гр.; Трава хвоща полевого — 30 гр. 1 Столовую ложку смеси на 1 стакан кипятка. Настаивать, укутав на 1 час, процедить. Принимать утром во время завтрака и вечером по стакану.

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