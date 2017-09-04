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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Трамп проведет встречу мировых лидеров по реформе ООН
    Опубликовано: 2017-09-04 15:30:40

    Он неоднократно заявлял, что доля США в бюджете мирового сообщества несправедлива,а также критиковал общую эффективность ООН.

    Президент США Дональд Трамп попытается получить максимальную поддержку стран для реформирования Организации объединенных наций (ООН), на встрече в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 18 сентября. Об этом сообщает Reuters.

    Отмечается, что встреча пройдет за день до выступления Трампа на 72-й сессии Генассамблеи ООН, когда он официально обратится к 193 членам организации.
    По данным агентства, она состоится, если главы государств подпишут состоящую из десяти пунктов декларацию, в которой содержится призыв к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу "начать эффективную и целесообразную реформу" всемирной организации.
    "Мы обязуемся сократить дублирование мандатов и дублирование, в том числе между основными органами Организации Объединенных Наций", - говорится в проекте декларации.
    США также пересматривают каждую из миссий по поддержанию мира, поскольку ежегодные мандаты предусматривают обновление Совета Безопасности с целью сокращения издержек.
    После вступления в должность 20 января Трамп хочет добиться от ООН более эффективного использования ресурсов. США обеспечивают большую часть бюджета организации - 22% от суммы $5,4 миллиарда основного бюджета и 28% бюджета миротворческих операций ООН, составляет $7,9 миллиарда. Трамп неоднократно заявлял, что доля США в бюджете мирового сообщества несправедлива.
    Также он критиковал общую эффективность ООН, заявляя, что она мало сделала для решения глобальных проблем и ее деятельность американский лидер сравнил с "клубом для любителей собраться вместе, поговорить и хорошо провести время".
    В декабре 2016 года он заявил, что что ООН создает проблемы вместо того, чтобы их решать. По словам Трампа, если организация не использует свой потенциал, то это "пустая трата времени и денег".

    ЛIГАБiзнесIнформ

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