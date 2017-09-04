Польша построит забор на границе с Украиной и Беларусью

Чтобы уберечься от африканской чумы свиней Польша готова потратить 30 млн евро и построить 729 км ограждений.

Польша будет строить забор вдоль границы с Беларусью и Украиной стоимостью 30 млн евро, чтобы остановить миграцию диких кабанов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель, передает Польское радио.

Министерство финансов обещает выделить такую сумму. Планируется, что забор будет длинной в 729 км.

Через две-три недели станут известны результаты анализа правовых и экологических условий такого сооружения.

Эксперты считают, что африканская чума свиней в Польше появилась через зараженных диких кабанов, который зашли с территории Беларуси.

Ранее забор построить рекомендовал экономический совет при Совете министров Польши.

Вирус африканской чумы свиней в Польше появился в феврале 2014 года. С тех пор зафиксированы 49 вспышек болезни, больше всего - в районах около границы с Беларусью.

В апреле этого года в Украине зарегистрировали вспышки африканской чумы свиней в Винницкой и Николаевской областях.

ЛIГАБiзнесIнформ