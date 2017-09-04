Укрзализныця хочет закупить в следующем году новые скоростные поезда

В 2018 году "Укрзализныця" намерена закупить новые скоростные поезда за средства из госбюджета.



На "Укрзализныце" в следующем году планируют закупить новые скоростные поезда. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам и. о. главы"Укрзализныцы" Евгения Кравцова, скоростные поезда пользуются спросом в Украине. "Поездки на них удобные и экономят время, поэтому совместно с парламентом и правительством будем работать над реализацией программы закупки их в 2018 году за государственные средства", — сказал Кравцов.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что убытки "Укрзализныци" от коррупции составляют до $15 млрд в год, пишет РБК Украина. Министр отметил, что эти деньги можно было бы направить на закупку новых локомотивов, запуск новых программ по обновлению подвижного состава и на строительство новых железнодорожных путей.

Инф. delo.ua