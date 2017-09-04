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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Укрзализныця хочет закупить в следующем году новые скоростные поезда
    Опубликовано: 2017-09-04 13:15:30

    В 2018 году "Укрзализныця" намерена закупить новые скоростные поезда за средства из госбюджета.
     
    На "Укрзализныце" в следующем году планируют закупить новые скоростные поезда. Об этом сообщает пресс-служба компании.

    По словам и. о. главы"Укрзализныцы" Евгения Кравцова, скоростные поезда пользуются спросом в Украине. "Поездки на них удобные и экономят время, поэтому совместно с парламентом и правительством будем работать над реализацией программы закупки их в 2018 году за государственные средства", — сказал Кравцов.

    Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что убытки "Укрзализныци" от коррупции составляют до $15 млрд в год, пишет РБК Украина. Министр отметил, что эти деньги можно было бы направить на закупку новых локомотивов, запуск новых программ по обновлению подвижного состава и на строительство новых железнодорожных путей.

    Инф. delo.ua

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