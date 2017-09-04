Микробы погибли, человеку пока еще удается выжить, а что будет с его кожей

На данном этапе развития косметологии для защиты от возможного заражения микроорганизмами в косметические препараты добавляют антимикробные добавки. Происходит это, как это не покажется странным, вопреки интересам потребителей.

Действительно, попробуйте ответить на резонный вопрос о том, почему скоропортящиеся пищевые продукты для предотвращения развития микрофлоры хранят и транспортируют в холодильниках, в то время как, косметические средства для питания кожи человека, насыщаются большими дозами антимикробных добавок? Конечно, это обеспечивает хранение косметики при комнатной температуре в течение нескольких лет и на первый взгляд удобно в пользовании.

Но любой грамотный косметолог скажет: при нанесении косметического средства на кожу его компоненты преодолевают трансэпидермальный барьер практически без разбавления межклеточной жидкостью и непосредственно действуют на базальные клетки эпидермиса. А неблагоприятные воздействия на базальные клетки приводят к снижению скорости их деления, что в итоге приводит к ускорению процессов, сопровождающих старение кожи. Кому это выгодно? Скорее всего производителям и продавцам, ведь употребляя сегодня средства для кожи с консервантами, мы на самом деле старим кожу, а значит завтра купим вдвое больше кремов и на нас заработают вдвое больше денег.

medicus.ru