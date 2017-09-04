Витамины помогают от плохого настроения

Для лечения депрессии создано несколько сотен лекарственных препаратов, но, к сожалению, среди них нет ни одного, который помогал бы всем без исключения больным. Но, оказывается, природа уже создала эффективное антидепрессивное средство.

Как обнаружили финские ученые, при любых формах депрессии эффективно такое распространенное вещество, как… витамин В12. Проведенные специалистами из Университета Куопио исследования показали, что люди, в крови которых присутствует значительное количество этого витамина, значительно реже страдают депрессией, а также лучше реагируют на назначаемые врачами антидепрессивные препараты.

Ученые пока затрудняются объяснить механизм действия витамина В12 при депрессии (впрочем, это неудивительно, так как и механизмы развития этой болезни изучены крайне поверхностно), но, по прогнозам специалистов, этот простой и распространенный препарат уже в ближайшем будущем будет включен в клинические схемы антидепрессивной терапии.

medicus.ru