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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • При бесплодии операции лучше делают машины
    Опубликовано: 2017-09-04 15:04:37

    Роботехническая хирургия может значительно улучшить результаты операций на семявыносящих протоках при обструктивной форме мужского бесплодия.

    Она добавляет большую точность в ходе операции, согласно данным Ричарда В. Грэма, из Урологического Центра Вирджинии (Richmond, США), который недавно выполнил операцию микрохирургической вазовазостомии для ликвидации обструктивной формы бесплодия. Это была первая процедура, которая выполнена с использованием робототехнической хирургии.

    Система, которую использовал доктор, носит название da Vinci System. Она разработанна Intuitive Surgical Systems (Sunnyvale, CA, USA). Успех подобной операции связан с более точным и надежным наложением анастомоза между концами семявыносящего протока. Использование системы Da Vinci особенно выгодно в этой области, поскольку она обеспечивает более плавное движение хирургических инструментов и точность манипуляции во время наложения шва. Система также обеспечивает трехмерное представление операционного поля.


    «Несостоятельность анастомоза в послеоперационном периоде может вызвать воспаление и последующий блок. Возможно, это самая частая причина неудач при подобных операциях, » объяснил доктор Грэм. " Поэтому, наложение швов при помощи подобной системы обеспечивает наилучшие результаты при подобных операциях

    medicus.ru

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