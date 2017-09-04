При бесплодии операции лучше делают машины

Роботехническая хирургия может значительно улучшить результаты операций на семявыносящих протоках при обструктивной форме мужского бесплодия.

Она добавляет большую точность в ходе операции, согласно данным Ричарда В. Грэма, из Урологического Центра Вирджинии (Richmond, США), который недавно выполнил операцию микрохирургической вазовазостомии для ликвидации обструктивной формы бесплодия. Это была первая процедура, которая выполнена с использованием робототехнической хирургии.

Система, которую использовал доктор, носит название da Vinci System. Она разработанна Intuitive Surgical Systems (Sunnyvale, CA, USA). Успех подобной операции связан с более точным и надежным наложением анастомоза между концами семявыносящего протока. Использование системы Da Vinci особенно выгодно в этой области, поскольку она обеспечивает более плавное движение хирургических инструментов и точность манипуляции во время наложения шва. Система также обеспечивает трехмерное представление операционного поля.



«Несостоятельность анастомоза в послеоперационном периоде может вызвать воспаление и последующий блок. Возможно, это самая частая причина неудач при подобных операциях, » объяснил доктор Грэм. " Поэтому, наложение швов при помощи подобной системы обеспечивает наилучшие результаты при подобных операциях

medicus.ru