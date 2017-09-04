Как бросить курить Опубликовано: Сначала вы должны определить причину курения, это может быть курение для развлечения, удовольствия, для успокоения, курение по привычке.



Затем вам нужно выбрать метод отказа от курения. Существует несколько таких методов:



курение для развлечения и разрядки можно заменить физическими или расслабляющими упражнениями, прослушиванием музыки, массажем;



курение для удовольствия замените каким-нибудь приятным занятием. Посмотрите хороший фильм, сходите в музей, на концерт или выставку, посетите детский магазин;



если вы курите для вкуса, то замените сигарету никотиновой жевательной резинкой, свежими ягодами, пареной кукурузой. Но стоит избегать сладостей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



если вы курите по привычке, то в первую очередь, вы должны избегать общества курящих;



исключите обстоятельства, напоминающие о курении;



если вам захотелось закурить, сделайте несколько глубоких вдохов, задержите выдох и, зажигая одновременно спичку, выпустите воздух и задуйте ее. Сомните спичку в пепельнице, как сигарету;



нужно уменьшить нервную нагрузку. Избегать кофеина;



увеличить употребление свежих фруктов, соков, овощей и молока. Временно уменьшить в своем рационе количество мяса, сыра, рыбы;



Мучительные ощущения при этом будут преследовать вас только несколько недель, зато вы и ваш ребенок будете здоровыми.







Может ли повлиять на здоровье ребенка пассивное курение будущей матери?



Да, может. Если мать вдыхает дым сигарет, ее ребенок получает столько же вредных веществ, как если бы она сама курила.



Для сохранения здоровья ребенка вы обязаны избегать дыма. На работе ваша дирекция должна запрещать курение среди некурящих и выделять помещение для курения.







Как влияют наркотики, употребляемые беременной женщиной, на состояние здоровья будущего ребенка?



Употребление будущей матерью наркотиков обрекает детей на опасность. Наркотики могут уничтожить детское место, ограничить приток крови к плоду и затормозить его развитие. У выжившего ребенка могут быть нарушения дыхания, деятельности мозга, повышена раздражительность, плаксивость, понос. Эти дети подвержены СПИДу.



Возникнут осложнения при беременности: может быть выкидыш, преждевременные роды, рождение мертвого ребенка. Поэтому, если вы все еще принимаете наркотики, вы должны срочно решить проблему с помощью специалиста.







Как влияет кофеин на здоровье будущего ребенка?



Если вы привыкли к употреблению кофеина, то вам лучше от этого отказаться, так как известно, что:



кофеин, содержащийся в кофе, чае, коле и других безалкогольных напитках и родственный теобромин, содержащийся в шоколаде, проникают в кровеносную систему плода;



кофеин действует как мочегонное средство, опасно обезвоживая организм матери и ребенка;



кофе и чай, особенно со сливками и сахаром, являются пищей сытной, но не питательной. Кола, к тому же, содержит химические соединения сомнительной ценности и ненужный сахар;



кофеин может нарушить отдых и усугубить колебания настроения беременных;



кофеин мешает организму матери и ребенка усваивать железо;



употребление кофеина может вызвать у матери и ребенка сахарный диабет.



Природа защищает ребенка, так как беременные женщины, как правило, теряют желание употреблять кофе.







Как легче отвыкнуть от кофеина?



Рекомендуется делать это постепенно. Нужно сначала ограничить в своем рационе кофе, чай, колу, а потом вообще отказаться от их употребления.



Отвыкнуть от кофеина будет легче, если вы будете:



поддерживать уровень сахара в крови. Ешьте малыми дозами, пища должна быть богата белками и углеводами;



принимайте минеральную и витаминную добавку для беременных;



выполняйте ежедневно физические упражнения на свежем воздухе;



высыпайтесь, а это будет трудно при потреблении кофеина health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

