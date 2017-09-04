Защита от излучений и химических веществ Опубликовано: Избегайте излучений любого рода.



Если вам предстоит рентгенологическое обследование, убедитесь, что применяются минимальные дозы и что ваши половые органы защищены.







Определенную опасность может представлять ваше рабочее место, если оно сопряжено с использованием ядовитых или аллергенных веществ (химикатов, в том числе пестицидов, тяжелых металлов, клеев, растворителей, красок и т. д.), а также радиации.



В некоторых офисных зданиях вентиляция не обеспечивает достаточного поступления свежего воздуха, повышены уровень электромагнитных излучений на сверхнизких частотах (от компьютеров и другого электрооборудования) и концентрация в воздухе вредных химических веществ, таких как формальдегид, выделяющийся из синтетической облицовки стен и покрытия полов.



Мужчинам следует учесть, что даже если просто долго сидеть (особенно положив ногу на ногу) или находиться постоянно рядом с источником тепла, то можно перегреть яички, в результате чего снизится количество вырабатываемых сперматозоидов.







Наконец, некоторые профессии статистически связаны со сниженной способностью к зачатию у женщин (!). Среди них — медицинские сестры в зубоврачебном кабинете, а также женщины, чьи профессии предполагают неизбежный контакт с текстильной пылью.



Если ваша работа или работа вашего мужа связана с воздействием указанных ранее неблагоприятных факторов, да к тому же никаких официальных мер предосторожности при этом не предпринимается, это может заметно уменьшить шансы зачатия и существенно отразиться на здоровье будущего ребенка. Проконсультируйтесь с врачом. Вероятнее всего, вам лучше перейти на более безопасную работу.







Старайтесь не посещать неблагоприятные зоны (промышленные, с высоким уровнем радиации), не вдыхайте пары бытовых пестицидов (особенно хлорорганических) и дым от горящего пластика, содержащий поливинилхлорид (ПВХ). Будьте предельно внимательны и осторожны вблизи зон строительных, ремонтных, садовых и т. п. работ, избегайте посещения соответствующих специализированных магазинов. Внимательными и осторожными нужно быть также в парикмахерских, салонах красоты, парфюмерных салонах и при выборе косметики.







Опасность подстерегает вас и в быту. Будьте чрезвычайно аккуратны в обращении с бытовой химией. Избавьтесь от лишних вещей в своем доме, сведите к разумному минимуму количество ковров, покрывал из шерсти и меха. Старайтесь держать книги в хорошо защищающих их от пыли шкафах. Регулярно проводите в квартире влажную уборку и следите за влажностью воздуха. Лучший способ дезинфекции и, кстати, дезинсекции (борьбы с насекомыми) — обработка горячим паром. Поинтересуйтесь соответствующими бытовыми устройствами в магазине домашней техники. Практически вся современная мебель изготовлена из ДСП и МДФ, содержащих и выделяющих постоянно формальдегид (его пары крайне негативно влияют прежде всего на органы дыхания). Формальдегид содержат также краски, лаки и клеи. Интересен выявленный японцами факт о выраженной способности сухого чая абсорбировать формальдегид. Всего несколько чайных пакетиков, развешенных в разных точках квартиры, позволяют снизить уровень формальдегида в воздухе. health.sumy.ua

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