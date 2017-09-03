Ухаживаем за собой во время беременности Опубликовано: ЛИЦО



Из-за гормональной перестройки организма кожа во время беременности претерпевает изменения, поэтому относиться к ней следует внимательно. Чтобы сохранить свою привлекательность и хорошо выглядеть, возможно, вам потребуется произвести частичную замену косметических средств из вашего привычного набора косметики. Но иногда средства по уходу за собой меняются практически полностью.



Сейчас организм производит больше эстрогенов, которые способствуют сухости кожи. Поэтому если ваша кожа от природы жирная или проблемная, то вам скорее повезло, так как теперь ее состояние придет в норму, и вы забудете об угрях и жирном блеске.



Если ваша кожа по своему типу относится к сухой, то сейчас ухаживать за ней нужно еще более тщательно, чем обычно. Забудьте о спиртосодержащих лосьонах. Теперь для ежедневного ухода лучше использовать увлажняющие крема и время от времени делать питательные маски.



Может случиться так, что во время беременности у вас появятся прыщи. Это значит, что гормоны начали стимулировать работу сальных желез. Бороться с прыщами можно с помощью мягких очищающих средств, не содержащих мыла и спирта. В течение дня проблемную кожу полезно протирать антибактериальными салфетками. Но ни в коем случае не вздумайте пользоваться кремами от подростковых угрей: для вас они небезопасны. Можете посоветоваться по этому поводу с врачом. Если он сочтет нужным, то пропишет вам дополнительно какие-нибудь полезные добавки, например, витамины группы В.



Внимательно читайте аннотации к косметике, которую вы хотите приобрести. Обратите внимание, есть ли на этикетке пометка «гипоаллергенный».







Если вы чувствуете, что дома чрезмерно сухой воздух, увлажняйте его, чтобы ваша кожа могла свободно дышать. Сделать это можно с помощью регулярной влажной уборки, либо воспользуйтесь распылителем или увлажнителем воздуха.







Косметические процедуры.



Тот, кто утверждает, что нельзя делать косметические процедуры во время беременности, живет устаревшими представлениями. Некоторые виды ухода за кожей вам совсем не повредят. В период беременности ограничения касаются лишь серьезных чисток лица. Вы можете регулярно очищать кожу с помощью легкого нилинга, масок и скрабов, дополняя их эффект массажем и масками. Лучше всего пользоваться не химическими, а натуральными средствами для чувствительной кожи. Делайте регулярно легкий скраб для лица, например, из мелкосмолотого кофе или из кофейной гущи. Таким же легким эффектом чистки лица является маска из сырой овсянки. Регулярное поверхностное отшелушивание — 1 раз в 1-2 недели, в зависимости от типа кожи, — поможет вам сохранить красивый цвет лица в течение всего периода беременности.







Сметанная маска. Смешайте 100 г сметаны, яичный белок, измельченную корку лимона, добавьте растительное масло (1 чайную ложку) и все перемешайте. Оставьте маску на лице до полного высыхания. Смойте отваром петрушки.



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