Ставки на спорт – для новичков и профессионалов

Популярность футбола невероятно высока, это трудно оспорить. Огромное количество людей играют в футбол как любители, некоторые стремятся попасть в популярные команды, но практически все любят наблюдать за матчами и еще больше за чемпионатами различного уровня. Можно сделать игру еще интереснее, делая ставки на определенный исход игры или другие нюансы спортивных событий, связанных с футболом. Безопаснее всего это делать с помощью тотализатора, например, отличным сайтом является http://topbukmekerbet.com/stavki-na-futbol/. Лучше всего делать ставки получается у тех, кто хорошо осведомлен о футбольном прошлом, но попробовать может каждый желающий.

Что такое тотализатор?

Тотализатор является разновидностью ставок, может использоваться вся линия, включая тоталы, форы, исходы и так далее. В тотализаторе делают ставку на один из вариантов развития событий.

Чаще всего это оформляется следующим образом:

1. Контора предлагает списки футбольных событий, обычно матчей, которые должны произойти;

2. Можно делать выбор из трех вариантов, обычно это ничья, либо победа одной из двух команд, которые будут играть.

3. Стоит остановить выбор на одном из вариантов.

4. На выбранный исход делается ставка.

Тотализаторы работают в режиме онлайн и позволяют получить выигрыш для определенного количества совершенных ставок. Также можно столкнуться с отдельными бонусами, например при удачных ставках на все матчи, либо обозначенное их количество.

Футбол с легкостью можно назвать лидирующим по популярности видом спорта, особенно на нашей родине. Это увеличивает шансы одержать победу.

Выигрыши

На выигранную сумму влияют различные нюансы:

- общий размер пула (средств, которые были внесены в тотализатор);

- сумма свершенной ставки;

- процент, который отходит в счет конторы (тотализатора), он считается от всего пула;

- суммы, которая была накоплена за несколько игр;

- того, сколько человек выполнили ставки в данном тотализаторе;

- игроков, которые угадали достаточно матчей для получения приза.

Чем хороши тотализаторы?

Можно делать ставки различного размера, некоторым удается получить приличную сумму выигрыша, поставив всего сотку. Такие стечения обстоятельств уже имели место быть и даже не один раз. Был случай, когда человек постоянно делал ставки в 50 рублей, и предсказал итог 15 игр и стал обладателем суммы в 141 миллион.

Не обязательно ставить большие деньги, многие предпочитают играть на «интерес», такие ставки помогают разобраться в уровне своих познаний, касающихся футбола, а также понять, насколько вы удачливы.

