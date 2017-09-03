Необходимость проведения ультразвуковых исследований

Почему нужно проходить УЗИ хотя бы раз в год

Ультразвуковые исследования давно появились в медицине и помогают контролировать состояние организма человека. Специалист может безболезненно осмотреть любые органы и закутки организма, ультразвук нужен практически во всех медицинских направлениях.

Благодаря данному обследованию медицина сделала большой шаг вперед, выполняют диагностику органов внутри тела, что дает возможность найти причину болезни, или определить заболевания на начальной стадии. Для этого нужно обратиться к хорошему специалисту. Например, УЗИ в Киеве лучше всего сделать в клинике Медиком, которая является одной из лучших в городе и имеет оборудование последнего поколения.

В каких случаях используют УЗИ?

Исследование помогает увидеть работу сердца: врач видит работу клапанов. При помощи УЗИ рассмотреть можно все органы, обнаружить камни в области желчного пузыря, например, холецистит заметен по кровотоку и изменениям сосудистой сетки. Доктор сможет увидеть абсцессы, расположенные в печени, а также вовремя обнаружит опухоли, и кисты, поразившие внутренние органы.

УЗИ важно для многих направлений медицины:

• Неврология применяет УЗИ-исследования уже более двух десятилетий. Современные аппараты и познания специалиста дают возможность изучить изменения в структурах мозга, наблюдают за сосудами, аортой. Также к изучению доступна щитовидная железа, можно понять, нормально ли работает орган и заметить даже самые мелкие узлы;

• В акушерстве проходить ультразвук рекомендует на определенных сроках беременности, это дает контроль над плодом, определение срока родов, также можно уточнить состояние плаценты и малыша. Гинекологи требуют выполнения УЗИ в ходе ежегодного медицинского осмотра.

На самом деле сложно найти сферу, где УЗИ не используется совсем.

Кто делает УЗИ?

Понять то, что показывает аппарат, может только врач. Интерпретация изображения требует обширных познаний в анатомии, поэтому эту работу выполняют исключительно профессионалы. Специалист клиники Медиком не только выявит наличие патологических процессов, но и даст информации о степени развития проблемы, поставит диагноз.

Как работает УЗИ?

В отличие от рентгена, ультразвук является безопасным, он работает, основываясь на разнице плотности и звукопроводимости различных тканей нашего организма. На экране отображаются границы различных частей тела. Нарушения в органах, а также сосудах и мышцах будут заметны. УЗИ даст понять природу находки: опухоль, киста, спайки и тому подобное.

Правильно выполненная диагностика также используется после операций, на экране виден процесс заживления ран в полости, отсутствие или наличие осложнений. Также нередко одновременно с УЗИ выполняют дренаж или пункцию.

Это очень удобно и часто помогает избежать лишних оперативных вмешательств, а также помогает врачам найти лучший план операции.

