Эмоциональная связь между матерью и ребенком Опубликовано: Считается, что связь между матерью и новорожденным ребенком устанавливается в послеродовой период. Отделение новорожденного от матери сразу после родов затрудняет и затягивает установление психических связей между ними.







Но связь между матерью и ребенком может установиться и спустя неделю в домашней обстановке. Поэтому матери обычно не замечают разницы во взаимоотношениях со своими детьми, с одним из которых была возможность установить такой контакт, а с другим — нет. Часто даже с усыновленными детьми устанавливается эмоциональный контакт. В связи с этим группа ученых пришла к выводу, что до второй половины первого года жизни ребенка физический контакт не влияет на формирование эмоциональной связи с ребенком. По их мнению, физическая близость ребенка и матери в первые же часы после родов не гарантирует мгновенного появления эмоциональной близости. Появление чувства не столь быстро и очевидно, как послеродовые изменения в организме матери. И не всегда в первые же секунды после родов вспыхивает безграничная материнская любовь.







На самом деле эмоциональная связь между матерью и ребенком формируется гораздо раньше, еще на эмбриональной стадии. Многие женщины обращаются к своему животу уже как к живому существу: гладят его, легонько похлопывают, особенно когда он уже заметно округляется, а ребенок начинает ощутимо двигаться. Зная пол ребенка, могут обратиться к нему по имени: «Ну-ну, Олечка, не толкайся», «Петечка, дай мне возможность заняться уборкой»; а если не захотели определения пола, то обращаются к нему просто на «ты»: «А теперь ложимся спать. Давай, укладывайся» или «Пойдем-ка погуляем. Tы как, готов?»







Для этих матерей не существует проблемы принятия или непринятия ребенка. Они уже давно его приняли, еще до рождения. И то, что он наконец родился, — величайшее счастье.



Очень многие матери говорят, что когда впервые увидели своего ребенка, то ощутили, что теперь они не одиноки. Что теперь у них есть смысл жизни. Другие матери, которые не хотели наступления беременности и подчинились необходимости или дали себя уговорить, утверждали, что полюбили ребенка в первый же день, как только поняли, какой он крошечный и беззащитный, и сами не ожидали от себя такого проявления чувств.







И тем не менее бывают матери образованные, начитанные, готовящиеся к беременности и не испытывающие потом к ребенку теплых чувств. Заботиться о нем они могут, а любить — нет. Но они не закрыты для этого чувства, и оно рано или поздно их все равно настигнет. Иногда рождение второго ребенка способно все расставить по своим местам.



В настоящее время во многих больницах вместо полной изоляции, практиковавшейся ранее, матерям после родов разрешают держать детей при себе и ухаживать за ними. На первый взгляд это прекрасная идея. Но не все матери могут ухаживать день и ночь за новорожденным: некоторые настолько измучены, что постоянный контакт с ребенком в первые дни после родов им просто не по силам.







Не старайтесь ухаживать за ребенком против своего желания. Чувствуя себя мученицей, мать может всю вину за приносимые ею жертвы взвалить на ребенка, который ждет от нее заботы и ласки. Выходом из такой ситуации может быть передача ребенка на время перерывов между ночными кормлениями больничной няне. Благодаря этому и мать и ребенок смогут нормально отдохнуть, а когда придет утро, у них будет больше возможностей лучше узнать друг друга.

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