Природа вне конкуренции

Тот факт, что природные витамины ценнее для организма человека, чем искусственные, не есть истина для некоторых учёных. Но зато это понятная вещь для большинства простых людей. И большинство, в данном случае, оказывается право, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Правоту большинства подтвердило исследование влияния уровня содержания витамина «С» в крови на смертность населения, проведённое учёными из Лондонской школы Гигиены.

Была выявлена прямая связь между содержанием аскорбатов в сыворотке крови и смертностью от сердечных приступов.

Чем меньше содержание витамина «С», тем выше смертность. И, что принципиально важно, было определено, что витамины, поступающие в организм в виде лекарственных средств и добавок, не оказывают столь выраженного оздоровительного действия, как естественные источники витаминов.

medicus.ru