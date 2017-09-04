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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Природа вне конкуренции
    Опубликовано: 2017-09-04 16:44:27

    Тот факт, что природные витамины ценнее для организма человека, чем искусственные, не есть истина для некоторых учёных. Но зато это понятная вещь для большинства простых людей. И большинство, в данном случае, оказывается право, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Правоту большинства подтвердило исследование влияния уровня содержания витамина «С» в крови на смертность населения, проведённое учёными из Лондонской школы Гигиены.

    Была выявлена прямая связь между содержанием аскорбатов в сыворотке крови и смертностью от сердечных приступов.

    Чем меньше содержание витамина «С», тем выше смертность. И, что принципиально важно, было определено, что витамины, поступающие в организм в виде лекарственных средств и добавок, не оказывают столь выраженного оздоровительного действия, как естественные источники витаминов.

    medicus.ru

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