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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Когда детям с болями в горле нужны антибиотики
    Опубликовано: 2017-09-04 16:04:38

    Ученые из университета Утрехта (Дания) обследовали 156 детей, которые получали в течение трех дней пенициллин по поводу болей в горле в сравнении с их сверстниками принимавшими плацебо по аналогичным показаниям.


    Установлено, что пенициллин не оказал существенного влияния на длительность заболевания и вероятность рецидива стрептококковой инфекции. Врачам общей практики рекомендовано ограничить показания к назначению антибиотиков случаями тяжелой ин

    фекции, при затруднении питья, ангине, высоком риске ревматизма, анатомических или иммунологических дефектах. Антибактериальная терапия необходима так же при высокой распространенности стрептококковых инфекций в коллективе.

    medicus.ru

     

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