Когда детям с болями в горле нужны антибиотики

Ученые из университета Утрехта (Дания) обследовали 156 детей, которые получали в течение трех дней пенициллин по поводу болей в горле в сравнении с их сверстниками принимавшими плацебо по аналогичным показаниям.



Установлено, что пенициллин не оказал существенного влияния на длительность заболевания и вероятность рецидива стрептококковой инфекции. Врачам общей практики рекомендовано ограничить показания к назначению антибиотиков случаями тяжелой ин

фекции, при затруднении питья, ангине, высоком риске ревматизма, анатомических или иммунологических дефектах. Антибактериальная терапия необходима так же при высокой распространенности стрептококковых инфекций в коллективе.



medicus.ru