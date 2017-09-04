В наше время поход в магазин – это настоящая битва. С обороняющейся стороны – покупатель, которому надо купить только то, что ему нужно, как можно быстрее и как можно дешевле.
С нападающей – армия исследователей, психологов, хорошо обученных менеджеров и вышколенных продавцов. У них только одна, но весьма достойная задача – опустошить кошелек покупателя.Если помнить о торговых уловках, можно достойно противостоять противнику. Посмотрите, например, что творится в ванной комнате.
Проведите ревизию косметики и предметов личной гигиены. Откуда все это изобилие? Это все купили вы, поддавшись на происки торговых диверсантов. Еще три года назад самыми популярными товарами были
Торговые стратеги уверены, что резкое изменение покупательских приоритетов связано не с неожиданно появившейся тягой к чистоте и здоровому образу жизни, а является следствием грамотного манипулирования сознанием посетителей. – Торговая политика может изменить потребительский спрос сильнее, чем мода или взлеты и падение экономики страны, – говорит менеджер Алексей Куницын, работающий в системе магазинов «Седьмой континент». – Маркетологами и психологами давно доказано, что товары, расположенные при входе в магазин и около касс, продаются лучше всего. В Париже, например, первые стеллажи всегда заняты овощами и фруктами, их и покупают чаще, хотя стоят они недешево. Но в Москве маркетологи посоветовали владельцам магазинов делать упор на дешевую декоративную косметику и предметы личной гигиены. Теперь они лидеры продаж. Отсюда правило – проявляйте повышенную бдительность при входе в магазин и стоя в очереди в кассу. Если ваша рука потянулась за мылом в яркой упаковке или зубной пастой, то вспомните о том, что вас просто заставляют их купить, и еще раз подумайте, нужен вам этот товар или