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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как не купить лишнего в супермаркете
    Опубликовано: 2017-09-04 13:24:10

    В наше время поход в магазин – это настоящая битва. С обороняющейся стороны – покупатель, которому надо купить только то, что ему нужно, как можно быстрее и как можно дешевле.

     С нападающей – армия исследователей, психологов, хорошо обученных менеджеров и вышколенных продавцов. У них только одна, но весьма достойная задача – опустошить кошелек покупателя.Если помнить о торговых уловках, можно достойно противостоять противнику. Посмотрите, например, что творится в ванной комнате.

    Проведите ревизию косметики и предметов личной гигиены. Откуда все это изобилие? Это все купили вы, поддавшись на происки торговых диверсантов. Еще три года назад самыми популярными товарами были творожно-молочные изделия и алкоголь, сейчас – гели для душа и зубные пасты.

    Торговые стратеги уверены, что резкое изменение покупательских приоритетов связано не с неожиданно появившейся тягой к чистоте и здоровому образу жизни, а является следствием грамотного манипулирования сознанием посетителей. – Торговая политика может изменить потребительский спрос сильнее, чем мода или взлеты и падение экономики страны, – говорит менеджер Алексей Куницын, работающий в системе магазинов «Седьмой континент». – Маркетологами и психологами давно доказано, что товары, расположенные при входе в магазин и около касс, продаются лучше всего. В Париже, например, первые стеллажи всегда заняты овощами и фруктами, их и покупают чаще, хотя стоят они недешево. Но в Москве маркетологи посоветовали владельцам магазинов делать упор на дешевую декоративную косметику и предметы личной гигиены. Теперь они лидеры продаж. Отсюда правило – проявляйте повышенную бдительность при входе в магазин и стоя в очереди в кассу. Если ваша рука потянулась за мылом в яркой упаковке или зубной пастой, то вспомните о том, что вас просто заставляют их купить, и еще раз подумайте, нужен вам этот товар или все-таки нет

    medicus.ru

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