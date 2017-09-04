Не ходите за хлебом в супермаркет

Психологи торговли давно знают один способ заставить покупатели потратить больше – создать острый дефицит маленьких ручных корзин. В супермаркетах города на 20 крупногабаритных тележек на колесиках приходится всего одна ручная корзина, и поэтому покупателю, пришедшему в магазин всего лишь за хлебом и колбасой, зачастую приходиться брать четырехколесную тару.



– Если покупатель человек занятой и рационального склада ума, то скорее всего он заполнит тележку до отвала – с тем расчетом, чтобы две недели не ходить в магазин, – говорит социопсихолог Анжела Махмудова. – Но без хлеба две недели не просидишь, и картина снова повторится.



Правило первое – никогда не ходите за хлебом и молоком в супермаркеты, а если уж пришли, постарайтесь заполучить ручную корзину. Для скромных покупок совершенно не подходят магазины сети «Рамстор». Например, в супермаркете, расположенном на улице Миклухо-Маклая, торговые аналитики посоветовали менеджерам вообще убрать корзины. Поэтому в часы пик между прилавками образуются гигантские пробки. Покупатели мечутся в разные стороны, пытаясь разъехаться. Как рассказали продавцы этого магазина, там крики раздраженных посетителей обычное дело, а несколько раз даже возникали потасовки.



Еду ни в коем случае нельзя покупать на голодный желудок. А после того, как перекусили, стоит набросать список продуктов, которые собираетесь приобрести, и ориентироваться в супермаркете только на него. Стопроцентной гарантии от лишних покупок это, конечно, не даст, но психологи уверены, что перечень сократит траты до минимума

medicus.ru