  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Не ходите за хлебом в супермаркет
    Опубликовано: 2017-09-04 13:04:01

    Психологи торговли давно знают один способ заставить покупатели потратить больше – создать острый дефицит маленьких ручных корзин. В супермаркетах города на 20 крупногабаритных тележек на колесиках приходится всего одна ручная корзина, и поэтому покупателю, пришедшему в магазин всего лишь за хлебом и колбасой, зачастую приходиться брать четырехколесную тару.


    – Если покупатель человек занятой и рационального склада ума, то скорее всего он заполнит тележку до отвала – с тем расчетом, чтобы две недели не ходить в магазин, – говорит социопсихолог Анжела Махмудова. – Но без хлеба две недели не просидишь, и картина снова повторится.


    Правило первое – никогда не ходите за хлебом и молоком в супермаркеты, а если уж пришли, постарайтесь заполучить ручную корзину. Для скромных покупок совершенно не подходят магазины сети «Рамстор». Например, в супермаркете, расположенном на улице Миклухо-Маклая, торговые аналитики посоветовали менеджерам вообще убрать корзины. Поэтому в часы пик между прилавками образуются гигантские пробки. Покупатели мечутся в разные стороны, пытаясь разъехаться. Как рассказали продавцы этого магазина, там крики раздраженных посетителей обычное дело, а несколько раз даже возникали потасовки.


    Еду ни в коем случае нельзя покупать на голодный желудок. А после того, как перекусили, стоит набросать список продуктов, которые собираетесь приобрести, и ориентироваться в супермаркете только на него. Стопроцентной гарантии от лишних покупок это, конечно, не даст, но психологи уверены, что перечень сократит траты до минимума

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.