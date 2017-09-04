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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Косметический словарь
    Опубликовано: 2017-09-04 10:44:58

    Знание – Сила. Давайте станем сильнее! А начнем с изучения косметических понятий (начало: 45, 46, 47, 48) 
    — Казеин. Продукт молочного белка. Обладает свойствами антиоксиданта.


    — Кастильское мыло. Сделано на основе оливкового масла, заменяющего в данной формуле животные жиры.
    — Касторовое масло. Растительное масло, добывается из касторового боба. Используется в косметике как смягчающее средство. В сухом виде образует водонепроницаемую плёнку, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    — Целлюлоза. Волокно растительного происхождения. Используется в косметике как загуститель и как элемент, связывающий остальные ингредиенты формулы.


    — Керамиты. Кожные липиды естественного происхождения. Являются основными структурными элементами кожи. Удерживают влагу в кожных покровах. Играют важную роль в регулировании клеточных процессов.
    - Древесный уголь. Активированный древесный уголь является прекрасным абсорбентом. Дезинфицирует раны и ссадины.
    — Хитозан. Продукт переработки хитина, содержащегося в креветках, омарах и крабах. Широко используется в фармацевтической промышленности, является основой многих лекарств. Заживляет раны, обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

    medicus.ru

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