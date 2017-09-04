Косметический словарь

Знание – Сила. Давайте станем сильнее! А начнем с изучения косметических понятий (начало: 45, 46, 47, 48)

— Казеин. Продукт молочного белка. Обладает свойствами антиоксиданта.



— Кастильское мыло. Сделано на основе оливкового масла, заменяющего в данной формуле животные жиры.

— Касторовое масло. Растительное масло, добывается из касторового боба. Используется в косметике как смягчающее средство. В сухом виде образует водонепроницаемую плёнку, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



— Целлюлоза. Волокно растительного происхождения. Используется в косметике как загуститель и как элемент, связывающий остальные ингредиенты формулы.



— Керамиты. Кожные липиды естественного происхождения. Являются основными структурными элементами кожи. Удерживают влагу в кожных покровах. Играют важную роль в регулировании клеточных процессов.

- Древесный уголь. Активированный древесный уголь является прекрасным абсорбентом. Дезинфицирует раны и ссадины.

— Хитозан. Продукт переработки хитина, содержащегося в креветках, омарах и крабах. Широко используется в фармацевтической промышленности, является основой многих лекарств. Заживляет раны, обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

medicus.ru