Пневмония – не все так просто Опубликовано: В ходе исследования проведенного учеными из University of Texas Health Sciences Center выяснилось, что у пациентов, переболевших негоспитальной пневмонией риск внезапной смерти в течение последующих 5 лет выше, чем в популяции. Ученые выявили фактор, который значительно влияет на показатели смертности после перенесенной пневмонии.



В течение 6 лет обследовали группу пациентов, которые перенесли пневмонию за 90 дней до начала исследования. Обязательным условием также было отсутствие ВИЧ инфекции. Уже в ходе работы факторами, способствующими повышению риска смерти, признаны возраст, повышенная масса тела, сопутствующие заболевания, пребывание в больнице, мужской пол и образованность ниже уровня колледжа. Тяжесть течения пневмонии не связывают с повышенным риском смертности. На самом деле, у пациентов с менее выраженной лихорадкой риск смерти в отдаленном периоде выше, чем у сильно лихорадящих больных. Одна треть пациентов перенесших пневмонию погибла в течение следующих 6 лет. Предыдущие исследования были менее масштабные и не учитывали разницу между смертностью от пневмонии в ранний и поздний период.



Вполне логично, что наличие сопутствующих заболеваний объясняет повышение риска смерти, но, по данным некоторых исследований, дело не только в этом. К несчастью, многие факторы, повышающие риск смерти в отдаленном периоде, обусловлены внутренней средой организма, изменить которые с помощью существующих методов воздействия невозможно.



Некоторые факторы эффективные в борьбе с острой пневмонии оказываются бесполезными в случае затяжного процесса. Например, у некоторых пациентов, активность воспалительного процесса в ответ на инфекцию выражена более значительно. В случае острого процесса, такие свойства организма будут весьма полезны. Однако, именно они будут способствовать обострению длительно протекающих процессов, в том числе и атеросклероза, роль воспаления в котором в настоящее время уже сильно и не оспаривается. medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

