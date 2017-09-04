Для многих мужчин с запущенными стадиями рака предстательной железы появился новое лекарство с обезболивающим и не только действием – препарат выбора для тех, кто не переносит традиционную антитестостероновую терапию.
Препарат Plenaxis будет доступен только тем пациентам, которые будут полностью соответствовать критериям FDA, а это приблизительно 5−10% больных раком простаты. Это связано с тем, что у некоторых мужчин, в ответ на введение препарата, может развиваться выраженная, порой смертельная аллергическая реакция, проявляющаяся резким снижением артериального давления и потерей сознания.
Тестостерон способствует росту опухолей простаты. Пациенты с заболеванием в запущенной стадии часто принимают препараты, понижающие уровень тестостерона, так как проведение операции уже невозможно ни технически, ни теоретически.
Пациенты, у которых рак предстательной железы метастазировал в кости, мочевой пузырь, спинной мозг плохо переносят даже кратковременные операции. Но, несмотря на это, единственным методом подавления выработки тестостерона у таких больных остается хирургическая кастрация. У таких пациентов Plenaxis подавляет выработку тестостерона и помогает избежать оперативного лечения.
Ученые провели исследование на 81 пациенте, которые принимали этот препарат в течение 12 недель, и отмечали обезболивающий эффект, улучшение тока мочи без ухудшения признаков поражения спинного мозга метастазами. Это типичные эффекты характерные для стандартной симптоматической антитестостероновой терапии.
Однако у 3 из 81 наблюдались выраженные аллергические реакции, в основном проявлявшиеся в снижении артериального давления. Производитель препарата Praecis Pharmaceuticals Inc. любезно согласился со следующими ограничениями, наложенными на их препарат:
Введение препарата должно осуществляться в кабинете врача, где за пациентом будут наблюдать, минимум 30 минут.
Препарат не должен продаваться в свободной аптечной сети, а реализовываться непосредственно врачам и фармацевтическим пунктам при больницах заключивших контракт.
Plenaxis известен как химическое соединение abarelix вводят каждые 2 недели первого месяца лечения, а затем 1 раз каждые 4 недели. Каждые 2 месяца необходимо назначать анализ крови на тестостерон, для того чтобы убедиться в том, что препарат все еще действует.
Наиболее распространенными побочными эффектами являются жар, нарушения сна, боль, увеличение грудных желез и их болезненность и запоры.
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Новое в лечении рака простаты
Опубликовано: 2017-09-04 07:24:11
Для многих мужчин с запущенными стадиями рака предстательной железы появился новое лекарство с обезболивающим и не только действием – препарат выбора для тех, кто не переносит традиционную антитестостероновую терапию.
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