Идеальный мужчина похож на женщину

Сотрудники Лаборатории восприятия из Психологической школы при Университете святого Андрея в Шотландии синтезировали на экране компьютера образ универсального мужчины-красавца, неотразимого для большинства женщин.

По окончании эксперимента остался не решенным только один вопрос — и куда только женщины смотрят. Синтезированное лицо было сложено из фотографий 12 студентов университета, добровольно пожертвовавших свои портреты на алтарь науки.

Оценку привлекательности каждого лица давали по условной шкале из 7 баллов 34 студентки средним возрастом 20 лет, а затем общий портрет был получен путем пропорционального смешения черт со всех 12 снимков. Что удивляет в полученном образе, так это его довольно сильно выраженная женственность. Современных женщин не привлекают ни растительность на лице, ни квадратный подбородок, ни другие признаки «настоящего полковника». Исследователи говорят, что опрос экспериментальной группы показал, что женщины ассоциируют несколько женственный облик мужчины с такими чертами характера, как готовность помочь, честность, эмоциональность и любовь к детям. Резко выраженные мужские особенности внешнего облика кажутся современной женщине угрожающими, они меньше привлекают. И все же женщинам хочется видеть в своем избраннике и чисто мужские черты, пусть отчасти смягченные, поскольку женщине нужно, чтобы партнер в какой-то мере доминировал

medicus.ru