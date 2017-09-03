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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Овощи против коварного недуга
    Опубликовано: 2017-09-03 19:44:21

    Английские ученые утверждают, что соответствующая диета способна помочь справиться с таким тяжким заболеванием как болезнь Альцгеймера, или старческое слабоумие. К разработке именно такой диеты приступили ученые оксфордского университета, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Экспериментальным путем они установили связь между этим заболеванием и высоким уровнем в крови пациентов некоторых химических веществ, в частности гомоцистеина. Было доказано, что с помощью обычного анализа крови можно не только выявлять людей, предрасположенных к болезни Альцгеймера, но и предотвратить развитие тяжелого заболевания, всего лишь на всего изменив рацион питания.

    Авторы исследования, ученые-медики утверждают, что в данном случае эффективной будет диета, состоящая из продуктов, богатых фолиевой кислотой, а последняя, как известно, в больших количествах содержится в свежих овощах и фруктах. Именно фолиевая кислота значительно снижает в крови уровень гомоцистеина, который и провоцирует возникновение старческого слабоумия, впрочем, как и многих других заболеваний.

    medicus.ru

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