Английские ученые утверждают, что соответствующая диета способна помочь справиться с таким тяжким заболеванием как болезнь Альцгеймера, или старческое слабоумие. К разработке именно такой диеты приступили ученые оксфордского университета, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Экспериментальным путем они установили связь между этим заболеванием и высоким уровнем в крови пациентов некоторых химических веществ, в частности гомоцистеина. Было доказано, что с помощью обычного анализа крови можно не только выявлять людей, предрасположенных к болезни Альцгеймера, но и предотвратить развитие тяжелого заболевания, всего лишь на всего изменив рацион питания.
Авторы исследования,
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Овощи против коварного недуга
Опубликовано: 2017-09-03 19:44:21
Английские ученые утверждают, что соответствующая диета способна помочь справиться с таким тяжким заболеванием как болезнь Альцгеймера, или старческое слабоумие. К разработке именно такой диеты приступили ученые оксфордского университета, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
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