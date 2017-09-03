Овощи против коварного недуга Опубликовано: Английские ученые утверждают, что соответствующая диета способна помочь справиться с таким тяжким заболеванием как болезнь Альцгеймера, или старческое слабоумие. К разработке именно такой диеты приступили ученые оксфордского университета, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Экспериментальным путем они установили связь между этим заболеванием и высоким уровнем в крови пациентов некоторых химических веществ, в частности гомоцистеина. Было доказано, что с помощью обычного анализа крови можно не только выявлять людей, предрасположенных к болезни Альцгеймера, но и предотвратить развитие тяжелого заболевания, всего лишь на всего изменив рацион питания.



Авторы исследования, ученые-медики утверждают, что в данном случае эффективной будет диета, состоящая из продуктов, богатых фолиевой кислотой, а последняя, как известно, в больших количествах содержится в свежих овощах и фруктах. Именно фолиевая кислота значительно снижает в крови уровень гомоцистеина, который и провоцирует возникновение старческого слабоумия, впрочем, как и многих других заболеваний.

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