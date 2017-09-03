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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Только 10% лекарственных средств обладают надежным клиническим эффектом
    Опубликовано: 2017-09-03 17:24:12

    Представитель одной из крупнейших фармацевтических компаний GlaxoSmithKline самокритично заявил, что около 90% лекарственных средств действуют только у 30−50% людей.

    Эффективность действия лекарственных средств сильно отличается и зависит от индивидуально- генетических особенностей человека. Концепция «каждое лекарство подходит всем» исчерпала себя.

    В связи с этим, врачам в случае неэффективности лекарственной терапии или при наличии серьезных побочных эффектов, рекомендуется чаще менять лекарственные средства. Недавно GlaxoSmithKline анонсировала производство 20 новых лекарственных препаратов на общую сумму 1 миллиард долларов США.

    medicus.ru

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