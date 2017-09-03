Только 10% лекарственных средств обладают надежным клиническим эффектом

Представитель одной из крупнейших фармацевтических компаний GlaxoSmithKline самокритично заявил, что около 90% лекарственных средств действуют только у 30−50% людей.

Эффективность действия лекарственных средств сильно отличается и зависит от индивидуально- генетических особенностей человека. Концепция «каждое лекарство подходит всем» исчерпала себя.



В связи с этим, врачам в случае неэффективности лекарственной терапии или при наличии серьезных побочных эффектов, рекомендуется чаще менять лекарственные средства. Недавно GlaxoSmithKline анонсировала производство 20 новых лекарственных препаратов на общую сумму 1 миллиард долларов США.

medicus.ru