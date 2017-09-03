Небоскребы пагубно отражаются на психике Опубликовано: Согласно данным нового исследования, жизнь на верхних этажах оказывает крайне негативное влияние на психическое здоровье человека, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Проведенные зарубежными учеными исследования показали, что живущие на верхних этажах люди часто испытывают необъяснимое чувство беспокойства и страха, а постоянное пребывание человека на уровне 16 этажа может спровоцировать суицидальные наклонности.



Исследование частоты колебаний высотных зданий показали, что они составляют 3−4 герца. Этот интервал соответствует биологическим колебаниям человеческих органов. А это, в свою очередь, представляет большую опасность для человека, так как при резонансе организм испытывает угнетенное состояние, необъяснимое чувство беспокойства, вплоть до состояния ужаса, передает радиостанция «Эхо Москвы». medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

