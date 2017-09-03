Согласно данным нового исследования, жизнь на верхних этажах оказывает крайне негативное влияние на психическое здоровье человека, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Проведенные зарубежными учеными исследования показали, что живущие на верхних этажах люди часто испытывают необъяснимое чувство беспокойства и страха, а постоянное пребывание человека на уровне 16 этажа может спровоцировать суицидальные наклонности.
Исследование частоты колебаний высотных зданий показали, что они составляют 3−4 герца. Этот интервал соответствует биологическим колебаниям человеческих органов. А это, в свою очередь, представляет большую опасность для человека, так как при резонансе организм испытывает угнетенное состояние, необъяснимое чувство беспокойства, вплоть до состояния ужаса, передает радиостанция «Эхо Москвы».
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Небоскребы пагубно отражаются на психике
Опубликовано: 2017-09-03 15:44:30
Согласно данным нового исследования, жизнь на верхних этажах оказывает крайне негативное влияние на психическое здоровье человека, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
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