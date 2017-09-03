Рыбные блюда опасны для женщин и детей Опубликовано: По мнению Федерального агенства США по контролю за медикаментами (FDA), женщинам детородного возраста следует ограничить потребление тунца. В этой рыбе содержится значительное количество ртути.



Беременные женщины, кормящие матери и дети должны ограничить потребление тунца и некоторых других сортов рыбы и моллюсков 340 граммами в неделю.



Ранее FDA предостерегало беременных против чрезмерного увлечения блюдами из акулы, рыбы-меч и королевской макрели.



Эксперты свидетельствуют о том, что наибольшее количество свинца содержится в свежем тунце, несколько меньше, чем в консервах из этой рыбы. Полностью безопасная доза тунца составляет 170 граммов в неделю.

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