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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Рыбные блюда опасны для женщин и детей
    Опубликовано: 2017-09-03 15:24:27

    По мнению Федерального агенства США по контролю за медикаментами (FDA), женщинам детородного возраста следует ограничить потребление тунца. В этой рыбе содержится значительное количество ртути.

    Беременные женщины, кормящие матери и дети должны ограничить потребление тунца и некоторых других сортов рыбы и моллюсков 340 граммами в неделю.

    Ранее FDA предостерегало беременных против чрезмерного увлечения блюдами из акулы, рыбы-меч и королевской макрели.

    Эксперты свидетельствуют о том, что наибольшее количество свинца содержится в свежем тунце, несколько меньше, чем в консервах из этой рыбы. Полностью безопасная доза тунца составляет 170 граммов в неделю.

    medicus.ru

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