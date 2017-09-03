Какие витамины нужны Опубликовано: Без сомнения, будущей маме требуется достаточное количество всех витаминов и для ее здоровья, и для здоровья малыша. Витамины нужны каждый день и в таких количествах, которые полностью удовлетворяют все потребности организма беременной женщины, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Если у будущей мамы есть возможность употреблять витамины в натуральном виде, собирая их с грядок собственного огорода, то таким шансом нужно обязательно пользоваться. В целом считается, что сегодня качество натуральных продуктов, которые производят в массовых масштабах, ухудшилось. Поэтому в любом случае важно компенсировать возможный недостаток витаминов в виде специальных добавок для беременных женщин. Каждый витамин играет уникальную роль. Знание функций всех витаминов поможет вам сделать обоснованный выбор продуктов и с большим пониманием отнестись к рекомендациям по питанию.



Но не переусердствуйте с желанием снабдить организм витаминами во что бы то ни стало. Избыток витаминов во время беременности может быть опасен и для вас, и для будущего ребенка, так же как и их недостаток. Например, повышенное содержание железа может раздражать желудок и вызвать запоры. Большие дозы витаминов в виде добавок могут быть показаны для лечения отдельных заболеваний, но их следует принимать под наблюдением врача.



Делайте поправки на неминуемые «кулинарные потери» — при приготовлении пищи часто витамины могут естественно разрушаться или снижаться в своем количестве. Особенно губительно действует на витамины длительное воздействие высоких температур — оно способно разрушать большинство из них (за исключением разве что витамина Е). Поэтому лучше всего получать витамины из свежих овощей и фруктов, которые сохраняют свою полезность. Витамины надолго сохраняются и в сухофруктах, при условии их правильной заготовки, а также в замороженных и переработанных в варенья и прочие консервы продуктах.



Витамины делятся на две группы: жирорастворимые и водорастворимые. Жирорастворимые витамины накапливаются в нашем организме. К группе жирорастворимых относятся витамины A, D, Е и К; все остальные — водорастворимые. Некоторые витамины легко разрушаются под воздействием света или тепла, другие же относятся к категории стойких. health.sumy.ua

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