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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Некоторые проблемы будущей мамы и их решение
    Опубликовано: 2017-09-03 14:24:45

    Известно, что у всех женщин беременность протекает по-разному. Течение ее определяется прошлым опытом женщины и положением, которое она занимает в обществе. К тому же в этом не последнюю роль играет ее отношение к беременности. И физические изменения, которые она ощущает, разные.

    Поэтому вовсе не обязательно вы должны испытать все недомогания, которые описаны далее.

    Настройтесь на прекрасное самочувствие.

    Мини-справочник подскажет вам, как решить небольшие, обычные для будущих мам проблемки. Большинство неприятностей можно избежать или свести их к минимуму, если выполнять определенные правила.



    Бессонница



    Причинами могут быть и резкие движения малыша, и частое мочеиспускание, и большой живот, который мешает вам улечься поудобнее.



    Симптомы

    В последние месяцы беременности долго не можете заснуть, ночью просыпаетесь по несколько раз. Некоторые женщины видят кошмары о предстоящих родах или ребенке. Не принимайте их близко к сердцу — видения далеки от реальности.



    Что делать

    Перед сном почитайте «легкую» приятную книгу, послушайте музыку.

    Сделайте упражнения для релаксации.

    Примите теплый душ или расслабляющую ванну с розовым и неро-лиевым маслами. Можно добавить иланг-иланговое масло. Общее количество масел не должно превышать 8 капель.

    Чтобы легче заснуть, нанесите на край наволочки 2 капли розового или лавандового масла.

    Выпейте стакан теплого молока с медом.

    Устройтесь в постели поудобнее. Лягте на бок и положите подушку под бедро.

    health.sumy.ua

     

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