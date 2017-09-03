Известно, что у всех женщин беременность протекает по-разному. Течение ее определяется прошлым опытом женщины и положением, которое она занимает в обществе. К тому же в этом не последнюю роль играет ее отношение к беременности. И физические изменения, которые она ощущает, разные.
Поэтому вовсе не обязательно вы должны испытать все недомогания, которые описаны далее.
Настройтесь на прекрасное самочувствие.
Мини-справочник подскажет вам, как решить небольшие, обычные для будущих мам проблемки. Большинство неприятностей можно избежать или свести их к минимуму, если выполнять определенные правила.
Бессонница
Причинами могут быть и резкие движения малыша, и частое мочеиспускание, и большой живот, который мешает вам улечься поудобнее.
Симптомы
В последние месяцы беременности долго не можете заснуть, ночью просыпаетесь по несколько раз. Некоторые женщины видят кошмары о предстоящих родах или ребенке. Не принимайте их близко к сердцу — видения далеки от реальности.
Что делать
Перед сном почитайте «легкую» приятную книгу, послушайте музыку.
Сделайте упражнения для релаксации.
Примите теплый душ или расслабляющую ванну с розовым и неро-лиевым маслами. Можно добавить иланг-иланговое масло. Общее количество масел не должно превышать 8 капель.
Чтобы легче заснуть, нанесите на край наволочки 2 капли розового или лавандового масла.
Выпейте стакан теплого молока с медом.
Устройтесь в постели поудобнее. Лягте на бок и положите подушку под бедро.
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