Второй триместр: советы Опубликовано: Этот период длится 12 недель.







К 4 месяцам плацента развивается полностью.







В это время у ребенка формируется лицо, возрастает активность мышц: на 13-14 неделях - появляется сосательный рефлекс, а в 17 недель ребенок умеет жмуриться. Малыш начинает двигать конечностями, и примерно к концу 5-го месяца мать ощущает эти «шевеления». В возрасте 5-ти месяцев ребенок может толкаться 20-60 раз за полчаса. На 20-й неделе плод может совершать до 200 движений в сутки.







В этот период развивает нервная и эндокринная системы. Работают гипофиз, эпифиз, щитовидная, околощитовидная, поджелудочная и половые железы, а также надпочечники. Кроветворную функцию начинает выполнять селезенка.







Примерно 16-20 часов в сутки ребенок спит. Для формирования нервных связей и созревания центральной нервной системы необходима фаза быстрого сна.







На 6-м месяце беременности ребенок начинает совершать дыхательные движения, однако воздух в легкие не поступает, так как легочная ткань не расправляется.







Пищевод, желудок, толстый и тонкий кишечник, печень и поджелудочная железа к 6-му месяцу уже, как правило, сформировались полностью.







На 5-м месяце у ребенка начинает работать вестибулярный аппарат, к 6-му месяцу плод может слышать и видеть.







В конце 4-го месяца длина плода составляет 16 см, масса - 120 г. Длина плода, начиная с 5-го месяца беременности, равна числу месяцев, умноженному на 5 (5 месяцев = 5x5 = 25 см, 6 месяцев = 6х5 = 30 см). В конце 6-го месяца длина плода - 30 см, масса - 600-680 г. health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

