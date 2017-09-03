На приеме у врача

Визит к врачу до зачатия — это возможность обсудить со специалистом состояние своего здоровья и проблемы, которые могут возникнуть (или уже возникали в предыдущих беременностях). Например, внематочная беременность, невынашивание (выкидыш), кесарево сечение, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Нужно рассказать о перенесенных вами серьезных заболеваниях, гинекологических операциях, обо всех прежних беременностях, выкидышах и абортах. Нужно подготовиться к визиту, записать опорные даты, чтобы не мямлить в кабинете, пытаясь вспомнить, в каком году случилось то или это.







Как всегда, гинеколог задаст вопросы:



► в каком возрасте начались менструации;



► когда была последняя;



► с какого возраста живете половой жизнью;



► какие гинекологические заболевания были перенесены;



► на что жалуетесь и что беспокоит в данный момент;



► какими хроническими заболеваниями страдаете.







Вопрос «В зарегистрированном ли браке живете?» заставляет женщин, которые в браке не состоят, вспыхивать: а вам какое дело? Врачу — никакого. Этот вопрос его устами задает бесстрастная статистика. Брак — это ваше личное дело, он не дает врачу права относиться к вам предвзято или выражать как-то свое мнение по этому поводу.



До наступления беременности нужно обследоваться и вылечить болезни, которые могли бы помешать беременности: полипы, кисту, опухоли, гиперфункцию и гипофункцию щитовидной железы, эндометриоз, воспаление мочевыводящих путей. Надо сделать тесты на отсутствие или наличие сифилиса, гонореи, хламидиоза, гарднереллеза и уретроплазмоза, на ВИЧ (вирус, вызывающий СПИД), даже если вы уверены, что у вас быть не может этих заболеваний. Это нужно для здоровья будущего малыша. Также необходимо привести в порядок желудочно-кишечный тракт и вылечить зубы, что убережет вас от многих проблем в период грудного вскармливания. Необходимо также посетить терапевта, чтобы оценить общее состояние здоровья, хирурга, если имелись травмы позвоночника или тазовых костей, и флеболога, если имеются подозрения по поводу состояния венозной системы.







Обычно для выявления всех причин, которые могут оказаться помехой будущей беременности, назначаются следующие обследования:







► определение уровня гемоглобина (для того чтобы проверить, нет ли у вас анемии);



► УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза и молочных желез;



► анализ для определения или подтверждения RH (резус-фактор, положительный или отрицательный) и группы крови;



► анализ мочи (чтобы проверить наличие белка или сахара);



► кольпоскопия (чтобы исключить патологию шейки матки);



► TORCH-комплекс (наличие антител в крови к краснухе, токсоплазме, герпесу, цитомегаловирусу (ЦМВ), хламидиям);



► анализы на наличие инфекций, которые могут нарушить нормальное течение беременности: хламидиоз, микоплазмоз, герпес, цитомегаловирус;



► при наличии показаний (нерегулярный менструальный цикл, болезненные, обильные или, напротив, скудные менструации, излишек кожного жира, избыточное оволосение тела, лишний вес или, наоборот, явный недостаток массы тела) — анализ крови на гормоны;



► гемостазиограмма, коагулограмма — анализ на свертываемость крови (от которой зависит приток крови и обеспечение питательными веществами и кислородом будущего плода; нормальная свертываемость крови позволит исключить незапланированную кровопотерю в родах) с определением волчаночного антикоагулянта, антител к хорионическому гонадотропину, антител к фосфолипидам позволит выявить факторы раннего невынашивания беременности;



► тест на туберкулез (реакция Манту);



► маммограмма — обследование, позволяющее выявить заболевания молочных желез на ранней стадии;



► если в вашей семье кто-нибудь страдал наследственными заболеваниями, например сахарным диабетом, спросите у врача, нужно ли вам в связи с этим пройти дополнительное



обследование.







Может показаться, что обследований слишком много — еще нет никакой беременности, а уже началась сплошная беготня по врачам. Кое-кто предпочитает пропускать эту стадию, считая, что действия «по вдохновению» более естественны, а всех обследований все равно не избежать потом. Но, имея на руках полную картину всех составляющих здоровья, и вы и врач будете спокойны относительно будущей беременности. Если вы абсолютно здоровы — замечательно, значит, вашу беременность не омрачат неприятности. Если хоть одно обследование показывает, что не все в организме ладно, нужно выслушать рекомендации врача и следовать им.

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