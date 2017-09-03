Одежда и белье: что важно знать Опубликовано: Редкой женщине бывает все равно, что на ней надето. Как правило, умело подобранная одежда подчеркивает достоинства фигуры и маскирует недостатки, принимая участие в формировании образа в целом. «Она одета хорошо» — вот что скажет мужчина о понравившейся женщине, хотя не в силах будет назвать, что же на ней все-таки было. «Она вообще не одевается, а...» — такими словами опишут недотепу, которая внимания костюму не уделяет. Беременность — это пора, когда фигура изменяется независимо от нашего желания, но одежда по-прежнему может что-то подчеркнуть и что-то смягчить, служа источником либо хорошего настроения, когда она удобна, либо множества хлопот, если без конца приходится что-то поправлять, подтягивать, одергивать...







Удобство — основное требование к «беременной» одежде. Она не должна стеснять и давить на живот. Из тканей стоит предпочесть натуральные, и хорошо бы предусмотреть возможность «роста» по мере роста живота. Если первые недели можно спокойно носить то, к чему привыкли, то через какое-то время, когда беременность внешне абсолютно незаметна, можно обнаружить, что изменения все-таки происходят. Становится более широкой талия. Она по-прежнему кажется тонкой, потому что увеличилась грудь, но уже не такая узкая, как раньше, и пояс юбки или брюк это подсказывает, особенно если этот пояс сидел как влитой. Неделю можно доходить в «уменьшившейся» вещи, компенсируя недостаток ширины булавкой и маскируя жакетом или свитером сверху, а при первой же возможности нужно садиться и думать, что носить дальше.







Момент первый: показываем или скрываем? Когда начнет обозначаться живот (помните, как многие говорят: «Господи, потолстела-то как, я думала, она беременная!»), беременность можно опознать, особенно если она акцентируется, или спрятать— некоторые удачно прячутся чуть ли не до декрета. Это имеет значение, если, например, на работе беременность сотрудниц не приветствуется, а хочется пожить какое-то время спокойно — хлопот и так хватит. Тогда придется читать рекомендации для женщин, которые не хотят подчеркивать полноту: свободный силуэт без облегания, но не мешком, причем жакет способен выручать довольно долго, даже когда нижняя часть костюма вовсю расширяется специальным поясом со вставками.







Момент второй: что у нас с верхней одеждой? Не приходится ли основной живот на те месяцы, когда придется носить пальто и шубу? А если и то и другое у нас скроено «в талию», подчеркнутую щегольским ремнем? Выручить может свободная куртка, особенно если нет возможности махнуть рукой и купить дорогую шубу пятьдесят четвертого размера, понимая, что потом она «никуда». Покупая заранее, можно и промахнуться с размером (живот растет непредсказуемо), и переоценить свои возможности: может так получиться, что придется лежать до родов на сохранении или крепко сбавить былую активность и выходить на улицу гораздо реже, чем бывало, несмотря на призывы гулять. Возможно, начнется череда морозов. Ближе к делу, то есть к сезону, будет понятно, что же все-таки носить.







Фигура во время беременности меняется — это очевидно. Возможно, к телу беременной женщины понятие «фигура» вообще неприменимо — в том смысле, в котором оно обычно употребляется, обозначая силуэт песочных часов. Акценты в одежде «грудь —талия — ноги» приходится перемещать выше: «плечи — грудь», что неминуемо повлечет за собой внимание к лицу, прическе и украшениям, чтобы образ получил законченность.







Если какие-то вещи можно покупать просто на размер-два больше (блузки), то с другими это номер не пройдет. Широкая и вполне комфортная в поясе юбка будет задираться впереди. Платье огромного размера будет сваливаться с плеч. Так что фасоны одежды для беременных разрабатывают не зря. Кто-то стремится напокупать себе одежек буквально на каждый день (но нужно иметь в виду, что их потом трудно будет приспособить для обычной жизни, да и за беременность они надоедают), другие решают обойтись «самым необходимым». Это все равно будет включать в себя: по крайней мере два основных варианта одежды для работы; выходное платье; домашний костюм.







То, что на вас надето дома, не менее важно того, что вы носите вне его, по одной простой причине: дома на вас постоянно смотрит муж. И пусть он прекрасно знает, что под необъятным байковым халатом, быстро приобретающим застиранный вид, прячетесь Именно вы — то, что он не раз видел и без всякой одежды, — повода досадовать «как она изменилась» лучше не давать. Если уж удобен халат — пусть он будет кокетливым, фактически широкое платье на сквозной застежке (с не очень частыми пуговицами, иначе они все равно будут застегнуты через одну), потому что халат с запахом и поясом довольно скоро изгонит выросший живот. Без халата обычно не обойтись по утрам, но даже когда вы прекратите работать и осядете дома в дневное время одна, лучше переодеваться. Ничто не распускает так женщину, как жизнь в халате весь день. Не хочется ни краситься, ни причесываться (провести расческой по волосам— это совсем иной процесс). Даже если жизнь возможна только такая — из-за лени последних месяцев беременности, к приходу мужа с работы лучше мобилизовать себя и переодеться. Длинная футболка (аккуратная), лосины (не расползшиеся по швам), если в квартире холодно — свитер или свободная кофта, которая может быть связана к этому времени. Дома достаточно удобно носить комбинезон для беременных, то есть полукомбинезон — брюки с грудкой и бретелями. Как одежда для работы он не очень-то удобен: во-первых, он подчеркивает живот, и женщина напоминает Карлсона в любом случае, а если маленького роста — особенно; во-вторых, в туалете вам придется этот предмет одежды с себя практически полностью снять и озаботиться тем, чтобы полукомбинезон с вас вообще не свалился на пол (полный комбинезон вполне может рукавом упасть в унитаз). Учитывая, что туалет посещается несколько чаще, чем в обычное время, лучше вместо брюк носить юбку с грудкой и бретелями: и живот скрыт лучше, и удобства больше. Все-таки брюки придуманы для мужчин. Но дома все как-то проще, сгодится и комбинезон, особенно из мягкой ткани — в нем может быть очень удобно.

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