Что может беспокоить на первом месяце Опубликовано: Депрессия.







Нужно сразу предупредить, что за депрессию часто принимают нормальные изменения настроения при беременности. Эти изменения особенно выразительны в первом триместре беременности и обычно появляются у тех женщин, которые могут испытывать предменструальную нестабильную эмоциональность. Чтобы изменить настроение, следует избегать сахара, шоколада, кофеина, следить за диетой, соблюдать равновесие между отдыхом и работой. Положительные эмоции помогут избежать плохого настроения.







Каковы симптомы депрессии?







Самыми распространенными симптомами депрессии являются: плохое самочувствие, ощущение пустоты, нарушение сна, отказ от еды или постоянное желание есть, отсутствие желания что-нибудь делать,. резкие изменения настроения.







Какие факторы могут вызвать депрессию у беременных женщин?







Расположить к депрессии могут:



возникшие в семье разногласия;



социально-экономический стресс;



отсутствие эмоциональной поддержки со стороны отца ребенка;



лечение в постели из-за осложнения во время беременности;



лечение лекарствами, если у беременной появляется комплекс или какие-либо болезни во время беременности.



Если у вас установлена депрессия, то ее нужно сразу лечить безлекарственной терапией. Иначе депрессия приведет к неприятностям, которые связаны с невниманием к себе и ребенку.







Ранняя тошнота.







Появляющаяся утром или в течение всего дня тошнота — явление довольно распространенное у беременных женщин. Обычно после трех месяцев беременности тошнота проходит. Но у некоторых женщин, к их числу относятся женщины с многоплодной беременностью, тошнота может быть на протяжении всей беременности.







Каковы причины тошноты?







Можно сказать, что существуют десятки факторов, стимулирующих центр рвоты, расположенный в стволе мозга. К ним относятся:



высокий уровень гормона беременных hCG в крови во время первого триместра беременности;



растяжение мышц матки;



относительное ослабление мышц пищевода. В результате этого является плохое пищеварение;



появление излишка желудочной кислоты;



физическая и психическая усталость.

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