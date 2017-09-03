Депрессия.
Нужно сразу предупредить, что за депрессию часто принимают нормальные изменения настроения при беременности. Эти изменения особенно выразительны в первом триместре беременности и обычно появляются у тех женщин, которые могут испытывать предменструальную нестабильную эмоциональность. Чтобы изменить настроение, следует избегать сахара, шоколада, кофеина, следить за диетой, соблюдать равновесие между отдыхом и работой. Положительные эмоции помогут избежать плохого настроения.
Каковы симптомы депрессии?
Самыми распространенными симптомами депрессии являются: плохое самочувствие, ощущение пустоты, нарушение сна, отказ от еды или постоянное желание есть, отсутствие желания что-нибудь делать,. резкие изменения настроения.
Какие факторы могут вызвать депрессию у беременных женщин?
Расположить к депрессии могут:
возникшие в семье разногласия;
социально-экономический стресс;
отсутствие эмоциональной поддержки со стороны отца ребенка;
лечение в постели из-за осложнения во время беременности;
лечение лекарствами, если у беременной появляется комплекс или какие-либо болезни во время беременности.
Если у вас установлена депрессия, то ее нужно сразу лечить безлекарственной терапией. Иначе депрессия приведет к неприятностям, которые связаны с невниманием к себе и ребенку.
Ранняя тошнота.
Появляющаяся утром или в течение всего дня тошнота — явление довольно распространенное у беременных женщин. Обычно после трех месяцев беременности тошнота проходит. Но у некоторых женщин, к их числу относятся женщины с многоплодной беременностью, тошнота может быть на протяжении всей беременности.
Каковы причины тошноты?
Можно сказать, что существуют десятки факторов, стимулирующих центр рвоты, расположенный в стволе мозга. К ним относятся:
высокий уровень гормона беременных hCG в крови во время первого триместра беременности;
растяжение мышц матки;
относительное ослабление мышц пищевода. В результате этого является плохое пищеварение;
появление излишка желудочной кислоты;
физическая и психическая усталость.