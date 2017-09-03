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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Что может беспокоить на первом месяце
    Опубликовано: 2017-09-03 12:04:14

    Депрессия.



    Нужно сразу предупредить, что за депрессию часто принимают нормальные изменения настроения при беременности. Эти изменения особенно выразительны в первом триместре беременности и обычно появляются у тех женщин, которые могут испытывать предменструальную нестабильную эмоциональность. Чтобы изменить настроение, следует избегать сахара, шоколада, кофеина, следить за диетой, соблюдать равновесие между отдыхом и работой. Положительные эмоции помогут избежать плохого настроения.



    Каковы симптомы депрессии?



    Самыми распространенными симптомами депрессии являются: плохое самочувствие, ощущение пустоты, нарушение сна, отказ от еды или постоянное желание есть, отсутствие желания что-нибудь делать,. резкие изменения настроения.



    Какие факторы могут вызвать депрессию у беременных женщин?



    Расположить к депрессии могут:

    возникшие в семье разногласия;

    социально-экономический стресс;

    отсутствие эмоциональной поддержки со стороны отца ребенка;

    лечение в постели из-за осложнения во время беременности;

    лечение лекарствами, если у беременной появляется комплекс или какие-либо болезни во время беременности.

    Если у вас установлена депрессия, то ее нужно сразу лечить безлекарственной терапией. Иначе депрессия приведет к неприятностям, которые связаны с невниманием к себе и ребенку.



    Ранняя тошнота.



    Появляющаяся утром или в течение всего дня тошнота — явление довольно распространенное у беременных женщин. Обычно после трех месяцев беременности тошнота проходит. Но у некоторых женщин, к их числу относятся женщины с многоплодной беременностью, тошнота может быть на протяжении всей беременности.



    Каковы причины тошноты?



    Можно сказать, что существуют десятки факторов, стимулирующих центр рвоты, расположенный в стволе мозга. К ним относятся:

    высокий уровень гормона беременных hCG в крови во время первого триместра беременности;

    растяжение мышц матки;

    относительное ослабление мышц пищевода. В результате этого является плохое пищеварение;

    появление излишка желудочной кислоты;

    физическая и психическая усталость.


     

     
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