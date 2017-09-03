По каким признакам определяется многоплодная беременность Опубликовано: Сильное увеличение размера живота вызывает у женщин беспокойство, они подозревают у себя многоплодную беременность. Но большой живот совсем не означает, что у вас будет двойня или тройня. Объяснением большого размера живота может быть плохой расчет даты родов или чрезмерное количество околоплодной жидкости, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net





По каким признакам определяется многоплодная беременность?



На многоплодную беременность указывают следующие особенности развития беременности:



величина живота в соотношении со сроком беременности. Если матка растет больше, чем это соответствует сроку беременности, то это может означать больше одного ребенка;



несколько сердцебиений будут слышны в разной частоте.



Что влияет на развитие многоплодной беременности?



В настоящее время многоплодная беременность увеличилась почти вдвое. Несмотря на естественные пути оплодотворения и наследственные факторы, ученые пытаются выяснить причины такого явления. Большую роль играют здесь:



предрасположение к многоплодной беременности;



возраст матери свыше 35 лет. В этом возрасте женщина освобождает больше одной яйцеклетки;



использование ранее матерью лекарственных средств, стимулирующих овуляцию;



внеорганическое оплодотворение может быть причиной многоплодной беременности, так как в этом случае используется больше одной яйцеклетки для имплантации.







Как избежать осложнений при многоплодной беременности?



Мать, знающая о том, что у нее будет не один ребенок, а больше, может уже предпринять шаги, предотвращающие осложнения, в этом случае у нее есть шанс доносить беременность до конца и разрешиться в хороших условиях. Для этого ей необходимо придерживаться некоторых правил.







1. Регулярное специальное медицинское наблюдение. В случае многоплодной беременности вы должны чаще посещать врача (после 20 недель беременности — каждую вторую неделю, а после 30 недель беременности — каждую неделю), чем это делает беременная женщина, ожидающая одного ребенка.







2. Дополнительное полноценное питание. Диета матери во время беременности влияет на вес рожденного ребенка. Благодаря применению правильной диеты, двойня может весить — по 3—4 кг каждый ребенок.



Ваша доза питания должна быть умножена на два. На каждого ребенка предназначается 300 ккал, 1 доза протеина, 1 доза кальция. Вы должны есть мало, но часто и очень ценную, питательную еду, так как объем желудка уменьшится из-за сдавливания маткой.







3. Дополнительный вес. Прирост веса должен составлять 0,7 кг еженедельно до 12-й недели беременности.







4. Дополнительные витамины и минеральные вещества. В случае многоплодной беременности рекомендуется дополнительное употребление препаратов: железа, фолиевой кислоты (против анемии), цинка, меди, витаминов В, С, Д. Многим женщинам, ожидающим двойню, врач назначает витаминно-минеральные добавки.







5. Дополнительный отдых нужен вашему организму, который работает с большими усилиями. Постарайтесь подремать с поднятыми выше ногами. Ваши близкие обязаны максимально облегчить вам домашнюю работу. Привлекайте к домашней работе своего мужа, готовьте из мороженых овощей, которые сохраняют ту же питательную ценность, что и свежие. Если вы очень устаете, то вообще оставьте работу.







6. Дополнительные средства осторожности. Исследования показывают, что когда многоплодная беременность протекает правильно, то в пребывании в больнице нет никакой необходимости. Если вы будете следовать рекомендациям врача, то счастливо дойдете до конца беременности и у вас будут легкие роды.

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