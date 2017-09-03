Массаж: что важно знать Опубликовано: Массаж — это один из самых популярных и доступных методов естественной терапии. Даже самый простой массаж благотворно воздействует и на физическое, и на психоэмоциональное состояние человека. Массаж улучшает кровообращение, расслабляет мышцы, способствует пищеварению, регулирует нервную систему, ускоряет выведение шлаков из организма.



Лечебный эффект этого метода заключается в том, что при проведении массажа расслабляется все тело и усиливается снабжение мышц кислородом и питательными веществами. Массаж улучшает кровоснабжение внутренних органов: легких, желудка, кишечника, усиливает ток лимфы и венозной крови, который способствует выведению из тканей ненужных продуктов обмена. Массаж помогает лучше развиваться мышцам тела, поддерживать их в тонусе, увеличивает способность мышц сокращаться и расслабляться. А чем лучше тонус мышц, тем успешнее позвоночник справляется с нагрузками, особенно это касается второй половины периода беременности.







РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЯ МАССАЖА



Помимо того что этот метод терапии благоприятен для улучшения общего состояния организма, он может стать для вас еще одним способом совместного времяпрепровождения с партнером, доставляя взаимное удовольствие. Несложные приемы снимут усталость, улучшат самочувствие и повысят настроение. По мере увеличения живота многих женщин утомляют боли в спине. Массаж в этой области помогает значительно уменьшить боли и снизить общее напряжение мышц. Многие женщины отмечают, что во время беременности их тело становится более чувствительным, «просит» особенного ухода и внимания. И просьбы беременной потереть поясницу, размять плечи или помассировать ступни чаще всего обращены к мужу.



Убедитесь, что у вас нет никаких противопоказаний для массажа. К ним относятся: угроза выкидыша, серьезные заболевания внутренних органов, все инфекционные заболевания, высокая температура, острые боли в спине, кожные заболевания. Если все в порядке, можете смело приниматься за дело.







Во время беременности противопоказан массаж с использованием поколачиваний, постукиваний и вибраций.







Для массажа в этот период можно использовать три вида движений:







Поглаживание — начальный прием любого массажа, он предполагает поглаживающие движения, которые охватывают большую поверхность тела.







Разминание — захватывание и скручивание участка кожи. Эти движения стимулируют кровообращение и помогают расслабить твердые, напряженные мышцы.







Растирание — мелкие круговые движения, которые также стимулируют кровообращение.



Все движения нужно делать расслабляюще — мягко и медленно. В области живота воздействие должно быть самым мягким — обычно это круговое растирание подушечками пальцев. Чуть сильнее можно разминать воротниковую Зону спины, ступни или поясницу.



Лучше, если массаж не ограничивается спиной или проблемной зоной, а делается комплексно, когда одновременно прорабатываются спина, живот, руки, ноги, шея и голова.



Поза для массажа выбирается исходя из сроков беременности. На ранних сроках — это обычное положение лежа на животе. Во втором триместре вы можете использовать валики и подушечки, положив их под себя, в таком положении тяжесть тела не давит на развивающегося малыша. Если эта поза некомфортна, ложитесь на бок. Для удобства подложите под грудь подушечку, а под согнутую ногу — валик. На более поздних сроках во время массажа лучше сидеть, оперевшись руками на стол.







Массаж нужно делать в теплой тихой комнате. Не забудьте про использование специального крема или растительного масла — руки массажиста должны свободно скользить по коже, одновременно питая ее и не растягивая поверхность.







Воздействие на биологически активные точки, расположенные на ступнях ног, ладонях рук, волосистой части головы и ушах, — это не только приятно, но и полезно для всего организма. Массаж опосредованно воздействует на работу всех внутренних органов.







Оказывается, будущий ребенок тоже реагирует на массаж, да и женщины на поздних сроках беременности могут почувствовать, как начинает двигаться малыш во время сеанса. Это подтверждают и опытные массажисты.



Они чувствуют, как некоторые дети мгновенно затихают, а другие, наоборот, выходят на контакт с человеком, чьи руки прикасаются к животику их мамы. Иногда они даже могут поворачиваться поближе к рукам массажиста и подставлять спинку.







ВИДЫ МАССАЖА, РАЗРЕШЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ



Некоторые виды массажа вы можете делать самостоятельно, доставив себе несколько приятных минут, - это массаж лица, шеи, плеч, рук и ног.







Массаж лица и кожи головы. Массаж лица и кожи головы поможет избавиться от утомления, головной боли, снять усталость и беспокойство. Этот приятный способ имеет и косметический результат. Перед массажем обязательно очистите кожу лица тоником. Массаж лица нужно делать с осторожностью. Помните о двух моментах. Кожа лица очень чувствительная, поэтому ни в коем случае не растягивайте ее. Кроме того, нельзя массировать переднюю поверхность шеи и за ушами, так как в этих областях головы расположены лимфатические узлы.







Учитывая эти рекомендации, приступайте к массажу лица и шеи:



Поглаживание ладонями: от середины лба, от середины подбородка и от переносицы — к вискам.



Похлопывания тыльной стороной ладоней под подбородком.



Поглаживающие движения ладонями от переносицы к волосам и далее — массирующие движения кончиками пальцев по волосяной части головы.



Пощипывания нижней челюсти от середины подбородка к ушам.



Надавливающие движения кончиками пальцев: от середины лба, середины подбородка, переносицы — к вискам.



Легкие постукивающие движения кончиками пальцев по всему лицу (та же траектория: от центральной части лица — к вискам и ушам).



Общая длительность массажа лица и шеи около 10 минут.



После завершения процедуры увлажните кожу лица. Вы усилите эффект от процедуры, если нанесете после ее окончания подходящую маску для лица. После того как смоете маску, освежите лицо тоником и нанесите тонизирующий или увлажняющий крем, а под глаза — крем для век.

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