Для каждой болезни — свое масло:
Артрит — используйте для ванн масла имбиря, лаванды, сосны.
Переохлаждение — арника, можжевельник, душица.
Простуда и грипп — анис, базилик, грейпфрут, лимон, липа, мирра, апельсин, перечная мята, сосна, чабрец.
Цистит — тыква, сандаловое дерево.
Сухая кожа — масло из абрикосовых косточек, авокадо, жасмин, сладкий миндаль.
Головная боль — базилик, ромашка, шалфей, розмарин, мелисса, перечная мята.
Похмелье — фенхель, перечная мята.
Воспаленная кожа — календула, ромашка, лаванда, сладкий миндаль.
Повышенная потливость — кипарис, мелисса, мята перечная.
Вегетососудистая дистония — базилик, шалфей мускатный, розмарин.
Стресс — имбирь, базилик, бергамот, кедр, лаванда.
Отпугиваем инфекцию эвкалиптом и красным вином.
А для того чтобы не дать инфекции прижиться в носоглотке, фитотерапевты советуют носить ладанку, наполненную маслом можжевельника, эвкалипта, и вдыхать пары. Вариант проще — купить в аптеке роликовый карандаш с тем же эвкалиптом и ментолом и противовоспалительный бальзам для губ с алоэ или ромашкой.