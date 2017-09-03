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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Для каждой болезни: свое ароматическое масло
    Опубликовано: 2017-09-03 16:44:24
    Побороть простуду помогут и ароматические масла, которые можно купить в любой аптеке, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Для каждой болезни — свое масло:

    Артрит — используйте для ванн масла имбиря, лаванды, сосны.

    Переохлаждение — арника, можжевельник, душица.

    Простуда и грипп — анис, базилик, грейпфрут, лимон, липа, мирра, апельсин, перечная мята, сосна, чабрец.

    Цистит — тыква, сандаловое дерево.

    Сухая кожа — масло из абрикосовых косточек, авокадо, жасмин, сладкий миндаль.

    Головная боль — базилик, ромашка, шалфей, розмарин, мелисса, перечная мята.

    Похмелье — фенхель, перечная мята.

    Воспаленная кожа — календула, ромашка, лаванда, сладкий миндаль.

    Повышенная потливость — кипарис, мелисса, мята перечная.

    Вегетососудистая дистония — базилик, шалфей мускатный, розмарин.

    Стресс — имбирь, базилик, бергамот, кедр, лаванда.

    Отпугиваем инфекцию эвкалиптом и красным вином.

    А для того чтобы не дать инфекции прижиться в носоглотке, фитотерапевты советуют носить ладанку, наполненную маслом можжевельника, эвкалипта, и вдыхать пары. Вариант проще — купить в аптеке роликовый карандаш с тем же эвкалиптом и ментолом и противовоспалительный бальзам для губ с алоэ или ромашкой.

    sportzal.com

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