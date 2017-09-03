Для каждой болезни: свое ароматическое масло Опубликовано: Побороть простуду помогут и ароматические масла, которые можно купить в любой аптеке, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net Для каждой болезни — свое масло: Артрит — используйте для ванн масла имбиря, лаванды, сосны. Переохлаждение — арника, можжевельник, душица. Простуда и грипп — анис, базилик, грейпфрут, лимон, липа, мирра, апельсин, перечная мята, сосна, чабрец. Цистит — тыква, сандаловое дерево. Сухая кожа — масло из абрикосовых косточек, авокадо, жасмин, сладкий миндаль. Головная боль — базилик, ромашка, шалфей, розмарин, мелисса, перечная мята. Похмелье — фенхель, перечная мята. Воспаленная кожа — календула, ромашка, лаванда, сладкий миндаль. Повышенная потливость — кипарис, мелисса, мята перечная. Вегетососудистая дистония — базилик, шалфей мускатный, розмарин. Стресс — имбирь, базилик, бергамот, кедр, лаванда. Отпугиваем инфекцию эвкалиптом и красным вином. А для того чтобы не дать инфекции прижиться в носоглотке, фитотерапевты советуют носить ладанку, наполненную маслом можжевельника, эвкалипта, и вдыхать пары. Вариант проще — купить в аптеке роликовый карандаш с тем же эвкалиптом и ментолом и противовоспалительный бальзам для губ с алоэ или ромашкой. sportzal.com Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

