Лимонная красота на коже

В качестве косметической добавки лимон может быть использован несколькими методами, впрочем, практически постоянно следует помнить про то, что сок лимона не обязан наноситься на лицо в концентрированном, неразбавленном виде, поскольку для некоторых типов кожи он может оказаться чрезмерно агрессивным. Но на участках ороговения кожи лимон можно и даже надо использовать именно в его первозданном виде. К примеру, в борьбе с огрубевшими и неэстетично потемневшими локтями пользуйтесь половинки свежего лимона. Главное — терпение. Уже через 2 — 3 дня кожа на локтях посветлеет и будет более податливой и нежной.

Из лимона можно сделать и совершенный лосьон для рук, который не столько очень хорошо увлажнит кожу, но и несомненно поможет избавиться от мелких морщинок. Смешайте сок и мякоть лимона с розовой водой и осторожно вотрите полученный лосьон в кожу. В случае если ваши ручки имеют чрезмерно запущенный вид, добавьте в лосьон еще и сахарный песок. Нанесите лосьон на руки и протирайте их до тех пор, пока сахар не растворится. Смойте лосьон теплой водой, нанесите на руки немного крема — кожа мгновенно разгладится. А в случае если использовать это средство неустанно, то уже вскоре руки станут податливыми, а морщинки — менее заметными.

И все-таки подлинным спасением лимон служит для жирной и проблемной кожи. Благодаря своим дезинфицирующим и стягивающим поры свойствам он может помочь восстановить нормальный кислотно-щелочной баланс кожи и заметно сокращает количество поверхностного кожного жира, а еще справляется с единичными, но коварными прыщиками. «Лимонную» косметику можно использовать во всех видах — как в качестве основного ухода, так и при приготовлении разнообразных масок. К примеру, смешав сок половинки лимона со стаканом минеральной воды, можно получить восхитительный тонизирующий лосьон. В случае если ощущаете пощипывание, добавьте в раствор еще немного воды. В последствии процедуры осторожно промокните лицо бумажной салфеткой, но не чистым полотенцем. Вы тоже можете заморозить лимонный раствор, а полученные кубики завернуть в тонкую тряпочку или же салфетку и податливыми движениями протирать. Это не столько сделает кожу матовой, но и проворно освежит ее.

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