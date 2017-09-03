Новая травяная формула поможет контролировать аллергические реакции

Новая травяная формула, базирующаяся на средствах древней китайской медицины, поможет контролировать аллергические реакции на арахис и другие продукты питания, сообщают фармакологи Mount Sinai School of Medicine (Нью-Йорк, США).

Пищевая аллергия является потенциально опасной для жизни детей и взрослых. С 1997 года случаи детской аллергии на продовольственные продукты выросли на 18%. В настоящее время не существует лечения этой формы аллергии, поэтому единственным решением является отказ от той или иной пищи. Однако теперь врачи утверждают, что им удалось приблизиться к победе над пищевой аллергией, в частности распространенной чувствительности организма на арахис, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Иммунологи протестировали действие травяной формулы FAHF-2 на лабораторных мышах с аллергией на арахис и определили, что вещество безопасно и позволяет эффективно предотвращать аллергические реакции, при чем на продолжительное время. Было зафиксировано, что FAHF-2 защищал животных от анафилаксии, немедленного проявления признаков аллергии, и спустя 36 недель после остановки лечения — это время равноценно четверти продолжительности жизни грызуна. Медики заметили, что найденная формула прекращает и другие аллергические реакции, включая аллергию на рыбу, моллюски и орехи. В дальнейшем клиницисты планируют провести испытания средства на людях и разработать травяные лекарства против астмы.

sportzal.com