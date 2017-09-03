Секреты масок для красивой кожи

Мы говорим, что лицо — это зеркало организма, что красивой может быть только здоровая кожа. А здоровая — это прежде всего чистая кожа.

«Надо, надо умываться по утрам и вечерам» — но как? Если только водой «с мылом душистым», то не позавидуешь нашей коже.

Редко кожа хорошо переносит регулярное умывание с мылом, даже самого хорошего качества.

Она быстро становится сухой, стянутой, может даже появиться зуд и шелушение, а иногда и раздражение. Дело здесь не только в мыле, так что не нужно грешить лишь на него. Редкая кожа станет краше от умывания водопроводной водой, уж очень она отличается от природных источников с целебной водицей. Однако очищать лицо и шею нужно, и обязательно дважды в день, и нужно уметь это делать самим, не надеясь на косметичку — это и время сэкономит и уж с этой стороны СПИД точно грозить не будет.

ИТАК, для очистки лица можно применять мыльный крем для бритья.

Умываться им, как мылом, а при очень загрязненных порах можно и подержать на лице 2-3 мин. Умылись, ополоснулись холодной водой и немедленно нанесли на кожу питательный крем.

Второй способ будет особенно полезен для людей с сухой, очень нежной кожей.

Для очистки в этом случае применяем растительное масло: подсолнечное, оливковое, кукурузное, можно этих масел смесь.

На ватку наносим немного масла и наносим его на лицо круговыми движениями.

Эта порция масла как бы растворяет весь накопившийся на лице жир, пыль, ну и, конечно, грим. Следующие ватные тампончики смачиваем маслом уже более обильно и, -меняя их по мере загрязнения, смываем участок за участком. Не забываем, конечно, о массажных линиях, очищаем лицо только по их ходу. И вот только тогда, когда очередное тампон после протирания лица останется совершенно чистым, можно считать, что кожа хорошо очищена.

Но многие, даже с очень сухой кожей, а тем более с нормальной, скажут, что пока не умоются водой, не почувствуют себя комфортно и свежо. Можем пойти на хитрость. Не будем стирать или промокать остатки масла, а ополоснем лицо большими горстями холодной воды прямо по маслу. Жирная пленочка защитит кожу от пересушивания, а в общем получим приятное ощущение свежести и даже увлажним таким образом кожу, что необходимо при любом ее типе.Но очень долго не нужно очищать кожу только маслом, это может привести к появлению гнойничков. Поэтому периодически стоит изменять способ очистки лица.

В холодную ветреную погоду, а также после пляжа очень приятно будет умыться сырым яичным желтком -грейте яйцо под струей горячей воды и слой за слоем по массажным линиям нанесите на лицо. Дайте подсохнуть и смойте большим количеством теплой воды, а затем ополосните лицо холодной.

«Мыло Клеопатры» тоже подойдет любой коже. Приготовить его просто, оно хорошо хранится.

«Геркулес» заливаем кипятком, (вполовину меньше «Геркулеса») и чуть-чуть соды. Получается легкая мылкая масса. Ею умываемся, как мылом. При очень сухой коже вместо воды можно взять горячее молоко. Можно в смесь добавить сырой желток.

А вот жирную кожу с открытыми порами и черными точечками-комедонами очищаем маской из взбитого в густую пену белка и «Геркулеса». Когда масса застынет, сначала стираем ее круговыми движениями, протирая участочек за участком кончиками пальцев (очень нежно), а потом уже ополаскиваем лицо холодной водой.

Один раз в неделю сделайте очищающую маску. Я люблю такую: 1 желток, -1/2 чл. соды,- 1чл. растительного масла, -сок 1/2 лимона. Когда мы все смешаем получится нежная густая пена. Ее наносим на лицо на 20 мин. Затем круговыми движениями . смываем, долго ополаскиваем холодной водой и наносим питательный крем.

Можно очистить и проще. Насыпаем в блюдечко равные количества соли, соды и буры. Намылим зубную щеточку (если нет специальной маленькой щеточки для лица), окунем в смесь и круговыми движениями помассируем места с расширенными и загрязненными порами, пишет mobus.

Хорошо очищает и, кроме того, отбеливает и очень освежает кожу кислое молоко и кефир. Холодный (из холодильника) кефир будет к тому же и хорошим тоником.

При коже, склонной к шелушению и раздражению, приятно и полезно умываться разведенным молоком, огуречным соком, наваром липового цвета.

В любом случае, если применяете для умывания воду, лучше всего использовать кипяченую.

Прекрасно очищает кожу и серо-голубая глина, разведенная водой до сметанообразного состояния. Нужно оставить ее на лице до высыхания и смыть, размыливая мелкими круговыми движениями.

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